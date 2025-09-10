Hacienda blinda la negociación de Presupuestos con Junts de su varapalo a la reducción de jornada: “Son carriles diferentes”

El Gobierno comienza a normalizar sus varapalos en el Congreso. El rechazo a la reducción de la jornada laboral en el primer pleno del curso político, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, refleja las dificultades para articular mayorías en asuntos de marcado perfil progresista, pero desde el Ejecutivo lo enmarcan como un simple tropiezo. Incluso, como una oportunidad para visibilizar debates y confrontar programas. Antes de la votación, fuentes de Moncloa apelaban a la “normalidad” en las relaciones con Junts, ante un revés anunciado, asumiendo que es una medida que no forma parte de su agenda política ni con la que ideológicamente comulgan. “Por ello no influye en la negociación los Presupuestos”, concluían.

En el ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, recalcan en la misma línea que este choque con los posconvergentes no tiene consecuencias de cara a las cuentas públicas. “Ni afecta ni perjudica en nada” de cara a las negociaciones para los Presupuestos, aducen. “Son carriles diferentes”, añaden para separar ambas carpetas. De hecho, se sigue avanzando para llevar al Congreso la senda déficit “lo antes posible”. La pretensión es dar este primer paso necesario para la elaboración de las nuevas cuentas antes de que remate el mes de septiembre, aun sin descartar más retrasos por la falta de avances con los socios.

La negociación de los Presupuestos se ha logrado blindar de este choque con Junts, y es que en el Gobierno no pierden oportunidad en resaltar que el liderazgo en las conversaciones en la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Una forma de marcar distancias y descargar responsabilidades, pero también de blindar las conversaciones para los Presupuestos que al menos en esta primera fase liderará Hacienda.

Desde Junts coinciden con esta pretensión de separar carpetas. Así lo deslizó su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, al justificar su voto en contra en cuestiones centradas en los efectos de la medida para las empresas. Es más, en materia de Presupuestos los posconvergentes marcan sus líneas de partida sobre lo que denominan “saldar la deuda con Catalunya” y aseguran no tener todavía noticias del Gobierno.

En el Ejecutivo sí se refieren a contactos y conversaciones “más generales”. La mayoría de los socios los rebajan y niegan que se estén aterrizando contenidos. Algunos llaman la atención sobre los retrasos, apuntando que otros años por estas fechas ya se habían producido avances. Asimismo, desde uno de los grupos del arco izquierdo que apoyaron la moción de investidura advierten sobre las consecuencias de que ni siquiera sea admitida a trámite una de sus principales reformas en esta legislatura.

Una llamada de atención frente la pátina de normalidad que intenta imprimir el PSOE a su debilidad parlamentaria. Para otro de los socios de investidura da cuenta sobre las dificultades para aprobar los que serían los primeros Presupuestos de la legislatura. En este sentido, comienza a calar el diagnóstico de Podemos sobre que un rechazo a la ley más importante de la legislatura sería una “excusa” para convocar elecciones culpabilizando a quien sume sus votos a la oposición conservadora de PP y Vox.

Presión para un segundo intento

Tras “retratarse” cada grupo, fuentes del Gobierno se mostraban confiadas en acabar moviendo a Junts de cara a un segundo intento. Eso sí, tratando de cargar más las tintas sobre el PP que sobre la formación liderada por Carles Puigdemont, para no romper puentes. Una sutiliza que evitaba la vicepresidenta segunda, al referirse a “tres formaciones políticas de derechas que no atienden a los intereses de sus votantes” y a retar directamente a “[Alberto Núñez ] Feijóo, [Santiago] Abascal y [Míriam] Nogueras” para “rendir cuentas a los trabajadores”. Respecto a Junts, los acusó de no representar a los interses de los independentistas, sino a la "patronal española". A la misma hora que se producirá el debate, los grandes sindicatos ya visibilizaron su intención de redoblar la presión con una concentración a las puertas del Congreso, señalando tanto a PP y Vox como a Junts.

Nogueras se fajó durante toda la jornada en argumentar que su formación no está en contra de la reducción de jornada, pero que rechaza la propuesta del Gobierno por “disparar” a los empresarios y no garantizar ayudas para las pymes u obligar a las empresas que no puedan asumirlo. El propósito del Gobierno es darle una segunda oportunidad a la reducción de jornada presentándola nuevamente, aunque evitan marcar plazos por el momento y vuelven a descargar responsabilidades en el ministerio de Trabajo, el proponente del proyecto. Muestra de ello es que de la parte socialista del Gobierno solo el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, estuvo presente en el Hemiciclo mientras Díaz defendía el proyecto de ley desde el estrado, y por momentos también se ausentó.

Con tono más resignado, un ministro socialista sí lamentaba que no se consigue marcar agenda y que esta derrota parlamentaria alimenta el mensaje de una legislatura agotada y de que el Gobierno no logra sacar adelante medidas de las que se habla en la calle. Una posición que compartían otros diputados socialistas, apuntando a errores a la hora de marcar tiempos y asumir riesgos.