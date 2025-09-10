ERC cambia su imagen: renuncia al amarillo del 'procés' y se pasa al naranja y al beige

Uno de los retos que se autoimpuso la nueva dirección de ERC cuando llegó al cargo a finales de 2024 fue renovar el partido a tantos niveles como fuera posible. Con este objetivo en mente, este miércoles ha presentado un rediseño de su imagen corporativa que tiene un elemento que destaca por encima de los demás: deja atrás el color amarillo que tanto había caracterizado a los republicanos en los últimos años y se pasa al beige y al naranja como colores preponderantes de la organización.

"Es una nueva identidad gráfica que responde a una nueva estrategia de comunicación. Estamos en unos nuevos tiempos y ERC se tiene que adaptar a ellos", ha explicado la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, que ha sido la encargada de presentar los cambios desde la sede de la organización.

La renuncia al amarillo puede parecer sorprendente porque fue uno de los colores más significativos del 'procés'. No solo porque era el color principal de formaciones como ERC y la CUP, sino también porque fue adoptado por el movimiento como un color de solidaridad con los dirigentes y activistas independentistas que fueron procesados por los tribunales. El gran ejemplo de esto fueron los lazos amarillos en apoyo a los presos independentistas. Que el color de la solidaridad fuera a su vez el color de ERC siempre fue visto entonces como una ventaja -aunque fuera solo en el terreno cromático- para los republicanos.

ERC estrena nueva imagen corporativa. / Bernat Vilaró / ACN

Ahora ERC deja atrás este color y se pasa al beige y al naranja, colores que el partido ya exhibió en el pasado, pero que actualmente estaban más asociados a otras organizaciones como Ciudadanos o Òmnium Cultural. "El amarillo seguirá estando presente pero volvemos a un color que nos había caracterizado -el beige está muy presente en la historia gráfica de ERC-. Actualizamos la identidad gráfica para volver a conectar con el país", ha justificado Alamany.

Cambio en la comunicación

El cambio de colores -aparte del beige y el naranja, el partido seguirá apostando por el blanco y el negro- forma parte de un cambio global en la comunicación del partido que ERC ya ha venido implementando en los últimos meses. Por ejemplo, ha aumentado mucho la presencia de sus dirigentes en las redes sociales con mensajes políticos pero también de escenas cotidianas de sus líderes (en casa, en el metro o en el mercado, entre otros). Los republicanos aspiran a llegar a la audiencia sin filtros a través de estas redes.

Esta voluntad de renovar la organización también ha impactado en otros ámbitos. Durante la primavera, por ejemplo, se renovaron las estructuras territoriales del partido. Uno de los próximos retos será también renovar a los candidatos a las instituciones, empezando por las elecciones municipales de 2027. Como explicó EL PERIÓDICO hace algunas semanas, la intención es poblar las candidaturas de nuevas caras y también feminizarlas.