La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre

Catalunya celebra este jueves su segunda Diada con el PSC al frente de la Generalitat y sin mayoría independentista en el Parlament. La jornada empieza el martes 10 de septiembre con la izada de una gran 'senyera' en el Parlament, seguida del tradicional discurso institucional a cargo del president Salvador Illa.

El 11 de septiembre se dará inicio al resto de actos y actividades de la Diada, desde primera hora con la ofrenda floral a Rafael Casanova, el acto político de Òmnium Cultural, las tres manifestaciones simultáneas en Barcelona, Tortosa y Girona, convocadas por las principales entidades independentistas, y el cierre del día con el acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y los tradicionales conciertos en el paseo de Lluís Companys.

EL PERIÓDICO ofrece cobertura en directo, minuto a minuto, de los eventos y de las reacciones políticas.