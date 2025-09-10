La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre

Catalunya celebra este jueves su segunda Diada con el PSC al frente de la Generalitat y sin mayoría independentista en el Parlament. La jornada empieza el martes 10 de septiembre con la izada de una gran 'senyera' en el Parlament, seguida del tradicional discurso institucional a cargo del president Salvador Illa.

El 11 de septiembre se dará inicio al resto de actos y actividades de la Diada, desde primera hora con la ofrenda floral a Rafael Casanova, el acto político de Òmnium Cultural, las tres manifestaciones simultáneas en Barcelona, Tortosa y Girona, convocadas por las principales entidades independentistas, y el cierre del día con el acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y los tradicionales conciertos en el paseo de Lluís Companys.

EL PERIÓDICO ofrece cobertura en directo, minuto a minuto, de los eventos y de las reacciones políticas.

Gisela Boada Así será la Diada de Catalunya 2025: guía de actos y actividades a Diada de este año llega a Barcelona con un programa que combina movilización, cultura y música en directo, como es habitual. Por primera vez, el Govern del PSC organiza de manera completa los actos institucionales -el año pasado mantuvo el planning diseñado por el anterior Executiu de Pere Aragonès-, mientras que las principales entidades soberanistas repiten la fórmula descentralizada de manifestaciones en Barcelona, Tortosa y Girona. Además, museos y centros culturales abrirán sus puertas de forma gratuita, y la jornada concluirá con la Festa per la Llibertat que organiza Òmnium Cultural en el paseo de Lluís Companys de la capital catalana, con conciertos y actividades para todos los públicos. Consulte aquí la guía de todas las actividades previstas este Onze de Setembre.