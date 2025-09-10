La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre

En Directo
Catalunya celebra este jueves su segunda Diada con el PSC al frente de la Generalitat y sin mayoría independentista en el Parlament. La jornada empieza el martes 10 de septiembre con la izada de una gran 'senyera' en el Parlament, seguida del tradicional discurso institucional a cargo del president Salvador Illa.
El 11 de septiembre se dará inicio al resto de actos y actividades de la Diada, desde primera hora con la ofrenda floral a Rafael Casanova, el acto político de Òmnium Cultural, las tres manifestaciones simultáneas en Barcelona, Tortosa y Girona, convocadas por las principales entidades independentistas, y el cierre del día con el acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y los tradicionales conciertos en el paseo de Lluís Companys.
EL PERIÓDICO ofrece cobertura en directo, minuto a minuto, de los eventos y de las reacciones políticas.
a Diada de este año llega a Barcelona con un programa que combina movilización, cultura y música en directo, como es habitual. Por primera vez, el Govern del PSC organiza de manera completa los actos institucionales -el año pasado mantuvo el planning diseñado por el anterior Executiu de Pere Aragonès-, mientras que las principales entidades soberanistas repiten la fórmula descentralizada de manifestaciones en Barcelona, Tortosa y Girona. Además, museos y centros culturales abrirán sus puertas de forma gratuita, y la jornada concluirá con la Festa per la Llibertat que organiza Òmnium Cultural en el paseo de Lluís Companys de la capital catalana, con conciertos y actividades para todos los públicos.
Consulte aquí la guía de todas las actividades previstas este Onze de Setembre.
Hace más de dos décadas, en 2004, el entonces president Pasqual Maragall (PSC) quiso dar un giro a las celebraciones institucionales de la Diada y acercarlas a la ciudadanía con la izada de una gran 'senyera' en el Parc de la Ciutadella, sede del Parlament de Catalunya, presidido entonces por Ernest Benach (ERC). Más de 15.000 personas participaron en aquella jornada, que se repitió hasta 2008, cuando la crisis obligó a recortar gastos y la bandera dejó de ondear cada 11 de septiembre. Diecisiete años después, la imagen regresará a las puertas de la Cámara catalana y una gran 'senyera' volverá a inaugurar los actos del Onze de Setembre. Lea aquí la información de Gisela Boada.
