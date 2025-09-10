Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre

Así será la Diada de Catalunya 2025: guía de actos y actividades

Guía | Todos los detalles de manifestación independentista de la Diada 2025

Conciertos de la Diada de Catalunya 2025: ¿quién actúa este 11 de septiembre y dónde?

Manifestación por la independencia de Catalunya durante una Diada.

Manifestación por la independencia de Catalunya durante una Diada.

Carlota Camps

Quim Bertomeu

Sara González

Catalunya celebra este jueves su segunda Diada con el PSC al frente de la Generalitat y sin mayoría independentista en el Parlament. La jornada empieza el martes 10 de septiembre con la izada de una gran 'senyera' en el Parlament, seguida del tradicional discurso institucional a cargo del president Salvador Illa.

El 11 de septiembre se dará inicio al resto de actos y actividades de la Diada, desde primera hora con la ofrenda floral a Rafael Casanova, el acto político de Òmnium Cultural, las tres manifestaciones simultáneas en Barcelona, Tortosa y Girona, convocadas por las principales entidades independentistas, y el cierre del día con el acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y los tradicionales conciertos en el paseo de Lluís Companys.

EL PERIÓDICO ofrece cobertura en directo, minuto a minuto, de los eventos y de las reacciones políticas.

