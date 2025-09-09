Tras la entrevista de Tellado en el Periódico
Vox clama contra el PP por defender el entendimiento con Junts y ubicarlo en el "centroderecha"
La portavoz parlamentaria de los de Abascal asegura que "Sánchez no está solo en el blanqueo a los golpistas"
Vox ha puesto el grito en el cielo por las declaraciones del número dos del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, en la entrevista publicada el pasado domingo por el Periódico, en la que destacó su buena sintonía en el Congreso de los Diputados, sobre todo en materia económica, con Junts per Catalunya.
La portavoz de los de Santiago Abascal en la Cámara baja, Pepa Millán, se preguntaba retóricamente este martes, en su rueda de prensa semanal coincidiendo con la junta de portavoces, "¿en qué se entiende el PP con Junts?", y afirmaba en referencia a los de Carles Puigdemont que "Pedro Sánchez no está solo en el blanqueo a los golpistas, porque cómo no, aparece el Partido Popular, como siempre, para rescatar al PSOE". Millán clamó contra lo dicho por Tellado en este diario al "ver cómo el Partido Popular decía que Junts es un partido con el que se entendía, concretamente en lo económico".
La dirigente de la formación de extrema derecha, de nuevo en clave de interrogación retórica, se preguntó si ese entendimiento entre el PP y Junts se produce "en la quita de la deuda al negocio separatista, para hacérnoslo pagar a todos los españoles; con qué legitimidad va a criticar a partir de ahora el Partido Popular que Sánchez pueda sentarse con Puigdemont", algo que Millán vaticinó que ocurrirá más pronto que tarde. Los de Abascal, como expresaba su portavoz parlamentaria, creen que tanto el PSOE como el PP son formaciones que "plantean el golpismo de una forma u otra" y que su única diferencia es que los socialistas pretenden "perpetuarse" y los populares "turnarse. Y por eso el PP necesita un PSOE bueno, para turnarse", concluyó.
Millán admitió a preguntas de los informadores que ellos mismos también pueden tener "coincidencias" en materia económica con Junts, como se evidenciará en el pleno parlamentario de este mismo miércoles, donde ambas formaciones, como también el PP, se opondrán a la reducción de la jornada laboral que plantea el Gobierno. Sin embargo, matizó que "nosotros no nos reunimos en secreto con Junts, y luego decimos que nos entendemos con Junts, y que negociamos con Junts, y que hay puntos que compartimos, y que en materia económica nos podemos entender... eso lo dice el Partido Popular, nosotros no", sentenció.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica
- El juez Marchena analizará el recurso contra la condena por el patrimonio de Rato, que insiste en acusar a Montoro
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- La 'Catalunya de los 10 millones' pone a prueba los planes de futuro del Govern
- El fiscal general será juzgado en noviembre por una sala mayoritariamente conservadora
- El novio de Ayuso justifica ante la Audiencia negocios en México y Costa de Marfil para evitar ser juzgado por facturación falsa
- Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
- Miguel Tellado: 'Nos entendemos con Junts, que es un partido de centroderecha; al PNV no se le distingue de Bildu