Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amnistía

Comín se suma a la recusación de Puigdemont y el TC paraliza también el amparo del tercer procesado en rebeldía del 'procés'

Enrique Arnaldo ha considerado improcedente admitir a trámite la impugnación de Lluís Puig cuando las otras dos personas en su situación cuestionan su imparcialidad

Toni Comín junto al expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont

Toni Comín junto al expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont / EUROPA PRESS

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El pleno del Tribunal Constitucional ha tenido que cambiar de planes. Finalmente ha decidido paralizar la admisión a trámite del recurso de amparo del 'exconseller' de Cultura Lluís Puig contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los procesados en rebeldía por el delito de malversación. La decisión se ha producido a petición de Enrique Arnaldo, uno de los tres magistrados recusados por el expresidente catalán Carles Puigdemont, despues de que esta misma mañana se sumara también a la iniciativa el eurodiputado Toni Comín.

Fuentes del alto tribunal han señalado a EL PERIÓDICO que la intención del pleno era en un principio dejar solo en suspenso el amparo de Puigdemont, pero el hecho de que Toni Comín también haya recusado a los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías ha hecho que el primero planteara a sus compañeros que no se sentía cómodo participando en la admisión a trámite del recurso de Puig, cuando su imparcialidad estaba en entredicho por las dos personas que se encontraban en su misma situación.

Planteada la objeción por Arnaldo, el resto de magistrados ha cambiado su criterio y ha decidido posponer la admisión a trámite del único procesado en rebeldía que no ha recusado a ningún magistrado. El suyo es el último recurso de amparo de los condenados o procesados en rebeldía del 'procés', pendiente de admisión a trámite.

Noticias relacionadas y más

Los de los condenados por malversación a los que el Supremo rechaza aplicar la amnistía: el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, fueron admitidos a trámite el pasado mes de febrero. Los de los procesados en rebeldía se vieron retrasados al demorar la Sala de lo Penal del Supremo la resoluicién en la que confirmaba la decisión del instrutor Pablo Llarena de entender que la amnistía que se les atribuye entra dentro de las excepciones de la propia ley de amnistía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica
  2. El juez Marchena analizará el recurso contra la condena por el patrimonio de Rato, que insiste en acusar a Montoro
  3. La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
  4. La 'Catalunya de los 10 millones' pone a prueba los planes de futuro del Govern
  5. El fiscal general será juzgado en noviembre por una sala mayoritariamente conservadora
  6. El novio de Ayuso justifica ante la Audiencia negocios en México y Costa de Marfil para evitar ser juzgado por facturación falsa
  7. Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
  8. Miguel Tellado: 'Nos entendemos con Junts, que es un partido de centroderecha; al PNV no se le distingue de Bildu

La exalcaldesa de Vilassar de Mar sustituirá a Giró en el Parlament y la CUP le busca relevo a Estrada

La exalcaldesa de Vilassar de Mar sustituirá a Giró en el Parlament y la CUP le busca relevo a Estrada

España prohibirá la entrada a los ministros ultras israelíes Smotrich y Ben-Gvir por el "genocidio" en Gaza

España prohibirá la entrada a los ministros ultras israelíes Smotrich y Ben-Gvir por el "genocidio" en Gaza

El Gobierno se aferra a la “inocencia” del fiscal general tras la apertura de juicio oral: "Siempre ha defendido la verdad"

El Gobierno se aferra a la “inocencia” del fiscal general tras la apertura de juicio oral: "Siempre ha defendido la verdad"

Feijóo asegura que la "limpieza" de España pasa por echar a Sánchez tras confirmar el TS que juzgará al fiscal general

Feijóo asegura que la "limpieza" de España pasa por echar a Sánchez tras confirmar el TS que juzgará al fiscal general

El Supremo abre juicio oral al fiscal general por revelación de secretos del novio de Ayuso y le impone una fianza de 150.000 euros

El Supremo abre juicio oral al fiscal general por revelación de secretos del novio de Ayuso y le impone una fianza de 150.000 euros

Impugnan el congreso de ERC en la Comunitat Valenciana por múltiples "irregularidades"

Impugnan el congreso de ERC en la Comunitat Valenciana por múltiples "irregularidades"

La Fiscalía investiga el asesinato de un español en el atentado del lunes en Jerusalén

La Fiscalía investiga el asesinato de un español en el atentado del lunes en Jerusalén

El Govern incorpora a 100 inspectores de vivienda para controlar los alquileres

El Govern incorpora a 100 inspectores de vivienda para controlar los alquileres