Política internacional
Sánchez condena el ataque de Israel contra Hamás en Qatar
Israel mata a cinco miembros de Hamás en un ataque en Qatar
Sigue la guerra de Gaza, al minuto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque este martes de Israel en Qatar, que tuvo como objetivo matar a los miembros de la delegación negociadora del grupo palestino Hamás, mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.
"Condeno firmemente el ataque israelí sobre Qatar. Vulnerar su soberanía y su territorio es una clara violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha afirmado Sánchez en la red social X. El presidente del Gobierno ha añadido que "la violencia no puede seguir expandiéndose sin control por Oriente Medio". "Es momento de volver al marco de la racionalidad, de la diplomacia y del Derecho Internacional", ha señalado.
Qatar, uno de los mediadores junto a Egipto y EEUU para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.
Alrededor de las 16:00 hora local (11:00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad. Poco después, el Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de "varios miembros del buró político" de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.
Esta acción contra Qatar se produce después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmara que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.
Hamás dijo que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora. También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, según el Ministerio del Interior de Qatar, mientras que "varios" efectivos de seguridad resultaron heridos. Netanyahu justificó el ataque por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.
