Illa arranca el viernes en París una gira por cuatro capitales europeas en un mes

Forma parte de la agenda del president de la Generalitat, Salvador Illa, explicar su proyecto para Catalunya en Europa con el objetivo de contribuir al proyecto común. Convencido de que las regiones tienen que tener un mayor peso en la toma de decisiones para reforzar vínculos, tal y como ha defendido en dos ocasiones en Bruselas, su segundo año de mandato arrancará con una gira por cuatro capitales europeas. La primera de ellas será París el próximo viernes, mientras que le seguirán, ya en octubre, Londres, Roma y, de nuevo, la capital belga.

La visita a París será relámpago, de un solo día, y coincide con el momento convulso que vive Francia después de que la Asamblea Nacional haya tumbado al Gobierno de Bayrou y Emmanuel Macron se haya visto abocado a escoger el quinto primer ministro de este mandato. De hecho, el primer acto en su agenda será una conferencia que pronunciará en Sciences Po, universidad dedicada a las ciencias políticas y las relaciones internacionales. En ella, según fuentes del Govern, el president quiere exponer su visión sobre el cambio geopolítico que se está viviendo a escala mundial y la necesidad de afrontarlo reforzando el proyecto y los valores europeos, así como el papel que pueden jugar en este reto las regiones.

Reunión con la alcaldesa de París

Tras la conferencia, Illa mantendrá un encuentro con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con quien ya se reunió en el año 2022 cuando era jefe de la oposición en Catalunya. Se trata de una cita para conocer con más detalle el proyecto de ciudad desarrollado en los últimos años, especialmente la transformación que se ha impulsado con el argumento de los juegos olímpicos celebrados el año pasado, y aprovechando que Hildago está de salida porque no se volverá a presentar.

Durante la tarde, el president acudirá también a la celebración de la Diada en la delegación que la Generalitat tiene en París y antes de coger el avión de vuelta pondrá el colofón al viaje con una reunión con 14 empresarios catalanes que viven en Francia para poner el termómetro a las relaciones económicas que hay entre los dos países vecinos. Se trata, según anticipan desde el Govern, de representantes de compañías del sector alimentario, automoción, medicina y sector financiero.

Política, tecnología y cultura

El desplazamiento a Londres, el 25 de septiembre, tendrá un cariz distinto, puesto que el president acudirá a unas jornadas internas de la empresa Apple para abordar la aplicación de tecnología no invasiva en el ámbito de la medicina. Y el de Roma, a principios ya de octubre, tendrá un aire más cultural y estará vinculado con la celebración del milenario de Montserrat.

A mediados de octubre, el president acudirá de nuevo al debate del Comité de las Regiones en Bruselas. Será la cuarta vez desde que asumió el cargo que tendrá agenda política en la capital europea, donde ya estuvo la semana pasada para reunirse con Carles Puigdemont. De nuevo, la oficialidad del catalán volverá a ser una carpeta que estará encima de la mesa, más allá de las consecuencias del pulso arancelario de Estados Unidos, la guerra en Ucrania que la Unión Europea no está logrando que cese la incapacidad para tejer una acción conjunta ante la ofensiva de Israel sobre Gaza.

Más allá del ámbito europeo, este año el president ha realizado dos grandes viajes a Japón y Corea del Sur y China con el propósito de abrir paso a nuevas inversiones y relaciones comerciales con los principales países asiáticos.