Los compromisos pendientes en Rodalies: ¿qué ha cumplido el Govern y qué no?

El president Salvador Illa se reúne este martes con los jefes de Renfe y Adif para avanzar en el diseño de una "hoja de ruta" que aporte medidas "urgentes, contundentes y estructurales" ante la escalada de incidencias que sufrió la red ferroviaria durante el mes de agosto y evitar que se repitan. La cita llega dos meses después de que el Parlament reprobara al Govern por no haber "cambiado su actitud" ante el caos ferroviario, pese a los compromisos adquiridos en el pleno monográfico sobre Rodalies celebrado en marzo, cuando se pidió la dimisión de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Casi medio año después de aquel debate, el Executiu ha cumplido algunos de los deberes que le marcaron los grupos parlamentarios, continúa avanzando en otros y tiene pendientes todavía algunas carpetas.

El principal deber resuelto es la constitución de la empresa Rodalies de Catalunya, que empezará a operar el servicio de cercanías y regionales de Catalunya a partir del año que viene. Antes de acabar el mes de julio, tal y como estaba previsto, Gobierno y la Generalitat avalaron la creación de la nueva compañía mixta, que tendrá un 50,1% de participación de Renfe y otro 49,9% de la Generalitat. La creación de esta sociedad es parte de los acuerdos entre ERC con los socialistas, pero es solo un paso para el traspaso completo del servicio de Rodalies a la Generalitat. Además, los estatutos incluyen la posibilidad de que la Generalitat pueda "instar" a una transmisión de acciones para asumir la propiedad completa, como se aspiraba inicialmente, pero no hay ningún calendario para ello.

Se ha cumplido también en otras cuestiones, como el refuerzo del personal encargado de la atención inmediata a los usuarios ante incidencias, con la incorporación de 100 nuevos operadores especializados en Catalunya por parte de Renfe, tal y como exigió el hemiciclo en ese pleno, que no fijó entonces un número concreto de efectivos.

Sin embargo, una de las principales quejas de los usuarios de Rodalies sigue siendo la falta de información en tiempo real sobre las incidencias, como reflejan, entre otras, las reclamaciones recibidas por la Síndica de Greuges. Aunque la mejora de la red ferroviaria no puede hacerse de manera inmediata, el Govern se comprometió, a petición del Parlament, a tener lista antes de que acabe el año una aplicación móvil que proporcione información "fluida, comprensible y eficaz" a los ciudadanos para facilitar, como mínimo, la organización en caso de afectaciones. En ella, los usuarios encontrarán integrados en un mismo espacio los horarios, retrasos, incidencias y detalles sobre los servicios alternativos que se habiliten. Según fuentes de Territori, la herramienta se encuentra todavía en desarrollo.

También resta pendiente presentar el calendario del traspaso integral de las líneas ferroviarias. A pesar de haber cumplido con la creación de la empresa que gestionará el servicio, queda por hacer el grueso del trabajo: el traspaso paulatino a Catalunya de las líneas y los trenes. Por ahora, se ha activado el traspaso de la R1 y a finales de 2025 se tendría que hacer lo mismo con la R2 y la R3, dos de las vías que acumulan más incidencias. También se deben concretar los términos para traspasar la R4 y la R16.

El reto estructural más ambicioso aprobado en el pleno de Rodalies fue la creación de un centro de control único entre Renfe y Adif, un comando compartido que debe "garantizar una coordinación efectiva entre la empresa gestora de las infraestructuras (Adif) y la operadora (Renfe)". La propuesta se inspira en el 'modus operandi' de países como Francia o Alemania y busca resolver los problemas derivados de la separación de ambas empresas y la falta de coordinación ante incidencias. De momento, no se ha anunciado ninguna acción en ese sentido.

Otra medida pendiente es el seguimiento desde el Parlament de la gestión del Govern con Rodalies, una propuesta impulsada por el PSC y Comuns que logró el aval de la mayoría de los partidos. La moción pedía reuniones trimestrales en las que la consellera Paneque debía rendir cuentas ante los grupos parlamentarios y las entidades municipalistas sobre el despliegue del plan de Rodalies, el número de incidencias y las obras pendientes con sus respectivos calendarios.

Tampoco se han hecho los deberes en cuanto a la gratuidad del servicio. El Parlament aprobó reclamar al Executiu que congelara la implantación del billete de tarifa plana de 20 euros mensuales que tenía previsto a partir del verano y que finalmente entró en vigor el pasado 1 de julio, en contra de la opinión de la Cámara. La resolución, que no era vinculante, se aprobó con el voto en contra del PSC.