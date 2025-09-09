Mapas
¿Cuándo es la manifestación de la Diada de Catalunya 2025? Día, hora y recorrido
Así será la Diada de Catalunya 2025: guía de actos y actividades
Guía | Todos los detalles de manifestación independentista de la Diada 2025
Illa diseña una Diada "abierta al mundo": "Catalunya es un país rico dentro de su diversidad"
ANC y Òmnium excluyen a Aliança Catalana de la manifestación de la Diada por su discurso "contra los derechos humanos"
Como cada 11 de septiembre, las calles de Catalunya volverán a llenarse de actos institucionales y culturales, pero también tendrá lugar la ya tradicional manifestación independentista, convocada por las principales entidades soberanistas. Como ya ocurrió el año pasado, los organizadores han apostado en esta ocasión por volver a descentralizar las marchas, por lo que se han convocado en diferentes puntos del territorio catalán.
Barcelona volverá a ser protagonista, con una manifestación que este año arrancará a las 17:14 horas desde la plaza de Pla de Palau, al lado de la estación de França, y avanzará por el paseo de Isabel II y el paseo de Colom hasta llegar a La Rambla, número 1.
En Girona, el recorrido se iniciará en la plaza de Catalunya y se dirigirá hasta los jardines de la Devesa, frente al espacio de La Rosaleda, que acogerá el acto central de la ciudad.
En Tortosa, en las Terres de l’Ebre, la marcha comenzará a la misma hora en la plaza de Gerard Vergés y culminará en la confluencia entre la avenida de Catalunya y el paseo de l’Ebre, donde se ubicará el escenario principal.
Con el lema 'Més motius que mai' ('Más motivos que nunca'), los tres puntos de concentración pondrán el foco en tres ejes clave -"el catalán, el espolio fiscal y la nación"- con la voluntad de reactivar la movilización independentista y reforzarla desde el territorio. A través de pantallas, los actos de Girona y Tortosa conectarán en directo con el de Barcelona, para subrayar la idea de una "Diada plural", "amplia" y de "unidad nacional".
