Impugnan el congreso de ERC en la Comunitat Valenciana por múltiples "irregularidades"

La nueva dirección de ERC logró en primavera culminar la renovación de las estructuras territoriales del partido en Catalunya sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, la formación de Oriol Junqueras también tiene presencia en Baleares y en la Comunitat Valenciana, y ahora se le ha abierto un conflicto en su filial valenciana. Este fin de semana se ha escogido a la nueva dirección de ERC del País Valencià (ERPV) y la candidatura perdedora del congreso ha denunciado el cónclave por múltiples "irregularidades". La candidatura 'Construïm l'Esquerra Valenciana' exige la "nulidad" del congreso y que vuelva a celebrarse con todas las "garantías". La dirección junquerista defiende la legalidad y limpieza de todo el procedimiento.

El congreso del pasado fin de semana ya se celebró en un clima enrarecido porque Junqueras, meses atrás, ya había tomado la decisión de destituir a la anterior cúpula valenciana y había impuesto una gestora hasta que se eligiera una nueva dirección local. Con estos mimbres, la jornada electoral del sábado fue muy ajustada. Ganó la candidatura afín a Junqueras liderada por Domènec Garcia que con 110 votos se impuso a la candidatura crítica -Construïm l'Esquerra Valenciana- liderada por Reis Juan, que obtuvo 104 sufragios.

Tras perder el sábado la candidatura de Juan llegó a hablar de "golpe de Estado"

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este lunes la candidatura de Juan presentó un escrito ante la Comisión Organizadora del congreso en el que carga contra el cónclave. Entre otras cuestiones, denuncia que la jornada electoral se celebró con un "censo adulterado" y pese a haberse constatado un "uso fraudulento" de la figura del "militante no adscrito" para decantar la balanza a favor de la candidatura ganadora. En concreto, denuncian que entre el 1 de abril y el 22 de julio de este año se registraron 35 altas de militantes -de ellas, 27 en un solo día, el 8 de abril- que fueron asignadas a la agrupación de la Comunitat Valenciana. Según los denunciantes, esto se hizo "con el único objetivo de alterar el resultado de un congreso que tiene que ser considerado un fraude". "El alta de personas se ha hecho con finalidad instrumental y no legítima, provocando una vulneración de la normativa en fraude de ley y de los derechos de las personas militantes", expresan en el recurso presentado. Cuando la candidatura de Juan conoció su derrota el sábado llegó a hablar de "golpe de Estado".

No es la única irregularidad que denuncian. También critican que el reglamento con el que se ha celebrado el congreso nunca ha sido avalado por el consejo nacional del partido -órgano clave en la toma de decisiones internas- y que el congreso se ha convocado sin respetar los estatutos que tiene la organización. Por todo, exigen que se declare "la nulidad de la jornada electoral del 6 de septiembre" al constatarse un "incumplimiento de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno".

ERC atribuye el recurso a un mal perder de la candidatura de Juan y asegura que todo el proceso tiene base legal

Desde la dirección de ERC, consultada por EL PERIÓDICO, niegan la mayor. Defienden que todo el proceso ha seguido la normativa interna y que la propia Comisión de Garantías del partido así lo ha confirmado en varias resoluciones recientes. Sobre la afiliación de nuevos militantes, alegan que es algo habitual y legal que hacen todas las candidaturas. Para esta dirección, el recurso de la candidatura de Juan no tiene base legal y se explica solo por un mal perder. Fuentes republicanas sostienen que el congreso es plenamente legítimo porque, además, votó un 94% del censo valenciano. "Ha votado todo el mundo. Quien pierde un congreso se tiene que poner a disposición de la nueva dirección elegida por la militancia. No asumir el resultado es trumpismo y esto no tiene cabida en ERC", sostienen las mismas fuentes.

Un conflicto que viene de lejos

La conflictividad en ERC del País Valencià viene de lejos. El partido destituyó a la anterior cúpula porque su líder, Josep Barberà, tiene abierto un juicio oral por un presunto acoso sexual a su expareja y exsecretaria general de ERPV Maria Pérez Company. Barberà siempre se ha declarado inocente y tanto él como sus partidarios defienden que se le apartó por su posición crítica hacia Junqueras cuando el partido entró en convulsión el año pasado. Además, recuerdan que una investigación interna concluyó que no se podían acreditar los hechos. Esa misma investigación también archivó la denuncia de Barberà contra Pérez por denuncia falsa. Desde la dirección de Junqueras, en cambio, defienden que alguien en la situación judicial de Barberà no podía seguir al frente de la organización valenciana y por eso se procedió al cambio.