El Govern ve asumible el plan de ERC para que Catalunya recaude el IRPF a la espera del PSOE

Que ERC haya presentado su propia ley para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda recaudar el IRPF no significa que no haya habido diálogo previo con los socialistas. Lo ha habido, y mucho, con el Govern de Salvador Illa, que reconoce que hacía semanas que hablaban con los republicanos sobre el texto que finalmente han presentado en solitario en el Congreso. Pero falta que el PSOE esté dispuesto a darle recorrido. No solo lo espera el partido de Oriol Junqueras, sino también el PSC, porque de ello depende el objetivo de aprobar nuevos presupuestos para 2026.

Aunque de puertas afuera el Govern trata de mostrarse cauteloso para no pisar ningún callo y para que sus declaraciones no puedan interpretarse como una exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez, de puertas adentro se reconoce que "es evidente" que es necesaria la modificación legal que plantea ERC para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF. Ese fue el compromiso de investidura que asumió Illa y que el president reitera que piensa cumplir, aunque se haya tenido que digerir -también lo han hecho los republicanos- que eso no va a suceder en 2026, sino por lo menos dos años más tarde.

"En el camino"

Públicamente, el Executiu se ha comprometido "a estudiar y analizar" el texto registrado ya en el Congreso, e incluso el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha asegurado en TV3 que considera que la propuesta "va en el camino" de facilitar esa mayor capacidad recaudatoria de la ATC. Pero por mucho que los socialistas catalanes la vean con buenos ojos, que prospere está, en primer lugar, en manos del PSOE y, después, en que esa reforma legal aglutine el apoyo suficiente. Si una cosa ha evitado el Govern este martes es apremiar a la Moncloa, pero eso no quita que reconozcan que para que se haga realidad lo pactado no queda otra que seguir esa senda.

La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, admite que no hay calendario para alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha insistido este martes en que la consellera de Economia, Alícia Romero, está "trabajando intensamente" y con la "máxima exigencia" para lograr cerrar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda no solo para cartografiar los pasos que hay que dar para que se pueda muscular la hacienda catalana, sino para definir un modelo de financiación en el que se respete el principio de ordinalidad. Hasta ahora, el Gobierno no se ha vinculado a este requisito que sí defiende tanto el PSC como ERC. "No es razonable que el orden entre los recursos que se generan y el retorno que se obtiene tenga un decalaje como el que tiene en la actualidad", ha asegurado la portavoz. Sin embargo, no ha osado fijar un calendario sobre cuándo habrá fumata blanca.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo. / Alejandro García / EFE

Que Illa tiene cierta urgencia lo demuestra el hecho de que Illa anticipó la semana pasada que en cuestión de "semanas" se concretaría el modelo de financiación singular, es decir, cómo se harán los cálculos de la cuota de solidaridad que se compromete a aportar Catalunya pero sin que esta vaya en detrimento de la ordinalidad. "El Govern cumplirá", ha reiterado Dalmau este martes. De ello depende, y así lo ha dejado claro el propio Junqueras, que ERC se siente a negociar los presupuestos de 2026. Desde la calle de Calàbria llevan meses señalando que el freno es la ministra Maria Jesús Montero, a la que consideran reticente a hacer concesiones en materia de financiación a Catalunya porque no quieren que se lo reprochen durante la campaña que, como candidata en Andalucía, tendrá que afrontar el año que viene.

Los presupuestos, en "fase interna"

Con estos mimbres, en la Generalitat ya empiezan a intuir que, de nuevo, el objetivo de las cuentas no será rápido ni fácil, especialmente si el PSOE demora la propuesta de ERC. Paneque ha asegurado que las negociaciones no han empezado todavía y que Romero está manos a la obra para definir los números en base a un techo de gasto que asciende a 40.524 millones de euros, pero que aún se está en "fase interna de trabajo" y que, por lo tanto, aún no están en condiciones de sentarse formalmente con ERC y con los Comuns.

El grupo encabezado por Jéssica Albiach ya ha puesto también sus condiciones previas para abordar los presupuestos. Que se haya encarrilado la incorporación de un centenar de inspectores para garantizar el control de los precios de los alquileres contribuye a desbrozar el camino, pero los Comuns reclaman también otras deudas pendientes de saldar, como el registro de grandes tenedores, la campaña institucional para que los inquilinos conozcan sus derechos y una reunión para hacer balance de lo que queda por cumplir y en qué calendario. A la espera del PSOE, todas las partes contemporizan.