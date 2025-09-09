Israel
La Fiscalía investiga el asesinato de un español en el atentado del lunes en Jerusalén
EFE
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación acerca del asesinato del ciudadano español Yaakov Pinto en un atentado en Jerusalén el pasado lunes, en el que seis personas murieron cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.
Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional han informado de la apertura de las diligencias de investigación, que se inician, dentro del proceder habitual, a raíz de un oficio presentado por la Guardia Civil ayer, lunes.
Por la muerte de un ciudadano español, la Audiencia Nacional es competente para esclarecer este atentado terrorista, que Israel ha atribuido a dos ciudadanos palestinos que fueron abatidos en el lugar del ataque.
En las últimas horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "enérgica condena" a este atentado terrorista y ha advertido de que "la violencia no es el camino".
El ciudadano español asesinado en este atentado es Yaakov Pinto, de 25 años, que se mudó a Israel desde Melilla con 16 años, y se había casado este verano, según detallaron a EFE fuentes de la familia.
- Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica
- El juez Marchena analizará el recurso contra la condena por el patrimonio de Rato, que insiste en acusar a Montoro
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- La 'Catalunya de los 10 millones' pone a prueba los planes de futuro del Govern
- El fiscal general será juzgado en noviembre por una sala mayoritariamente conservadora
- El novio de Ayuso justifica ante la Audiencia negocios en México y Costa de Marfil para evitar ser juzgado por facturación falsa
- Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
- Miguel Tellado: 'Nos entendemos con Junts, que es un partido de centroderecha; al PNV no se le distingue de Bildu