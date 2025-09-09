La exalcaldesa de Vilassar de Mar Laura Martínez sustituirá a Giró en el Parlament y la CUP le busca relevo a Estrada

Curso parlamentario nuevo, caras nuevas. La Mesa del Parlament ha tramitado este martes las bajas de los diputados Jaume Giró (Junts) y Laia Estrada (CUP). Dos renuncias al escaño que en su día generaron ruido y que, además, se produjeron por los mismos motivos de fondo: la discrepancia de los dos con la línea oficial de sus respectivas formaciones políticas. Sea como sea, los dos parlamentarios ya son historia y Junts ya ha encontrado relevo. En el próximo pleno debutará Laura Martínez, exalcaldesa de Vilassar de Mar y considerada afín al secretario general del partido, Jordi Turull.

El partido de Puigdemont no ha tenido que ir muy lejos para buscarle un sustituto al exconseller Giró. Laura Martínez era la siguiente de la lista electoral y se ha confirmado, pues, el relevo que era más natural. Abogada de profesión especializada en mediación, fue proclamada alcaldesa de Vilassar de Mar tras las elecciones municipales en 2023, pero fue apartada del cargo en marzo de 2025 tras una moción de censura patrocinada, entre otros, por ERC y el PSC. Antes había sido concejal y también miembro del consejo comarcal del Maresme y de la Diputación de Barcelona.

Imagen de archivo de Jaume Giró en el pleno del Parlament. / David Zorrakino / Europa Press

La CUP, en cambio, no ha querido confirmar el relevo de Estrada. Su sustituto natural sería Xavier Pellicer, que fue el número cuatro de la lista al Parlament por Barcelona -la CUP logró tres escaños en esta circunscripción- y que ya tiene experiencia como diputado. Sin embargo, los anticapitalistas no han querido por ahora confirmar su nombre. La diputada Laure Vega ha explicado este mismo lunes que el Secretariado Nacional -la dirección del partido- ha estado en contacto este verano para proceder al relevo y "en los próximos días se anunciará a la persona que entrará [al Parlament] con total normalidad". Si Pellicer no fuera finalmente el elegido, los siguientes nombres de la lista son David Caño, Mar Ampurdanès, Susanna Moreno y Martina Marcet.

Primeros decretos

Aparte de registrar las bajas de Giró y Estrada, la Mesa del Parlament ha tomado las primeras decisiones del nuevo curso y ha empezado a dar forma a la agenda legislativa de otoño. Así, la Cámara tiene hasta el 13 de octubre para decidir si aprueba definitivamente el decreto del Govern sobre la hacienda catalana y hasta el día 20 del mismo mes para hacer lo mismo con el decreto de medidas sociales. Ese es el plazo que tienen el Ejecutivo de Illa para encontrar aliados y, si no los encuentra, los dos decretos decaerán.

Este martes también han empezado las primeras comparecencias de los partidos ante los medios de comunicación tras el parón estival. La CUP y ERC lo han aprovechado para reivindicar la flotilla que se dirige a Palestina para intentar entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. "En las luchas justas no sobra nadie", ha dicho Laure Vega. La diputada de ERC Ester Capella ha expresado la "solidaridad" de su partido con todos los tripulantes de la flotilla. Uno de los capitanes de las embarcaciones es el concejal republicano en Barcelona Jordi Coronas.

La portavoz del PSC, Elena Díaz, ha utilizado su turno de palabra para cargar contra Junts por la decisión de no apoyar en el Congreso la reducción de la jornada laboral. "Tiene un problema de definición que le sitúa siempre en el 'no' a todo", ha lamentado. Por otra parte, el diputado de Vox Joan Garriga ha confirmado la ausencia de su partido a los actos de la Diada, que ha considerado una conmemoración "guerracivilista" que debería ser sustituida como fiesta de Catalunya por Sant Jordi (23 de abril) o el día de la Moreneta (27 de abril).