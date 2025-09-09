CASO KOLDO
Un diputado de Comuns insta al Congreso a preguntar al Supremo si se investiga a aforados eludiendo el suplicatorio
Pisarello registra esta petición ante informaciones sobre si la UCO investiga conversaciones de Cerdán con Torres y otros aforados
EP
El coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha solicitado a la Mesa del Congreso que se dirija al Tribunal Supremo para preguntarle si está ordenando diligencias de investigaciones de diputados de la cámara sin el debido proceso reglamentario, lo que supondría el riesgo de vulnerar la inmunidad parlamentaria.
Concretamente, se refiere a las informaciones sobre el denominado 'caso Koldo' que aluden a un auto que emplazaba la Unidad Central Operativa (UCO) a analizar las conversaciones entre el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, el ministor Ángel Víctor Torres o "cualquier otra persona aforada".
Recientemente la defensa de Cerdán reclamó al TS que "se requiera a la UCO para que identifique a los aforados que investigan" y se avise al Congreso de que "un número indeterminado de aforados están siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio".
Sin suplicatorio supondría investigaciones encubiertas
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, alerta de que de haberse autorizado esta diligencia podría suponer una "investigación encubierta o prospectiva sobre parlamentarios" sin el debido proceso de solicitud de suplicatorio al Congreso, como obliga la legsilación española.
Pisarello, que es secretario primero de la Mesa, desgrana que la inmunidad parlamentaria es una "garantía institucional" del Congreso y "no un privilegio personal", por lo que exhorta a la Mesa de la Cámara Baja a dirigirse al Supremo para que le informe qué diputados están siendo objetos de investigación, "desde cuándo y mediante qué actuaciones concretas".
También solicita que, en función de la respuesta, se "disponga la notificación inmediata a los diputados aforados, a fin de salvaguardar su derecho a la defensa y su conocimiento de actuaciones que les conciernen".
"En caso de confrimarse la existencia de investigaciones sobre diputados sin suplicatorio, la Mesa acuerde instar al Tribunal Supremo a remitir la correspondiente exposición razonada para su tramitación conforme a Reglamento", concluye Pisarello.
