Una sentencia revela el carácter instrumental de las empresas del caso Montoro: "El valor añadido no puede proceder de la empleada de hogar"

La justicia ya desmontó hace tres años el funcionamiento del calificado por la fiscalía anticorrupción como "entramado societario" que habrían creado los socios del despacho Equipo Económico, que fundó en 2006 el exministro Cristóbal Montoro. Esta mercantil está en el centro de la presunta trama que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que pretendía "influir decisivamente en reformas legislativas favorables", algo que habría conseguido, según la fiscalía anticorrupción, para unas empresas gasísticas que habrían logrado modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

La fiscal Carmen García Cerdá considera que los dueños del despacho "han podido recurrir al uso de testaferros y empresas pantalla para alejar la ganancia de su origen ilícito y ocultar su inversión". Y una de estas supuestas empresas "pantalla" sería Consultoría y Diagnóstico SL, propiedad del matrimonio de Francisco de Asís Piedras Camacho, dueño también del 12,5% de Equipo Económico, que percibió de este despacho un total de 5.749.754 euros.

Fotomontaje de Cristóbal Montoro con su ex socio Francisco de Asís Piedras Camacho / José Luis Roca / Mónica Tudela

Una sentencia de 11 de febrero de 2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la que ha tenido acceso esta redacción, evidencia el carácter instrumental de la empresa Consultoría y Diagnóstico SL, que se habría creado para pagar menos impuestos. Así, en esta mercantil no había "ninguna otra persona", al margen del dueño, que pudiera llevar a cabo las actividades por las que facturaba estas importantes sumas de dinero. Al ser una empresa "desconocida" era "obvio" que los clientes la contrataban "por la presencia de Piedras Camacho, de manera que, si éste constituyera otra sociedad, se dirigirían a esta última", indican los magistrados, que recuerdan que la sociedad tenía como domicilio social y fiscal la vivienda del matrimonio.

Sin embargo, este empresario defendió ante Hacienda que su empresa Consultoría y Diagnóstico sí contaba con suficientes medios para desarrollar su actividad. Y como prueba de ello sostenía que tenía cuatro trabajadoras en nómina: dos auxiliares administrativas, y una de ellas era una graduada social experta en contabilidad, fiscalidad y relaciones laborales-; una persona que realizaba funciones de administración; y una licenciada en derecho y Máster en normativa de la Unión Europea, que era su cuñada.

En cuanto a los medios materiales de la sociedad, Piedras Camacho defendía que su mercantil contaba con equipos informáticos, y que incluso en 2012 había adquirido un inmueble, que se iba a convertir en la sede social de la firma, que hasta esa fecha compartía con su propia vivienda.

"Empleada de hogar"

Pero esta versión no convenció a Hacienda, y mucho menos al TSJ madrileño. Insistieron en que el grueso del valor añadido de los servicios prestados por la empresa "pantalla" al despacho que fundó Montoro lo aportaba Piedras Camacho: "Es evidente que el valor añadido no puede proceder de la empleada de hogar", replicó la Agencia Tributaria, que consideró incuestionable que el cliente, Equipo Económico, no había contratado a Consultoría y Diagnóstico por lo que pudieran aportar las auxiliares administrativas.

Una de ellas era, además, autónoma. Y según Piedras Camacho, era la que gestionaba las contabilidades y se encargaba de los impuestos. Sin embargo, Hacienda detectó que pese a que estaba contratada como auxiliar administrativo a jornada completa, con un horario de 08:00 a 15:00 horas, también estaba vinculada a Equipo Económico, "percibiendo retribuciones como profesional de dicha entidad. En dicho despacho es la persona encargada de la administración. Es decir, aparece como empleada de Consultoría y Diagnóstico y también es la encargada de la administración de Equipo Económico", prosigue la sentencia.

Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

La otra auxiliar, que según el exsocio de Montoro había sido contratada como auxiliar para realizar funciones de administración, "como la atención telefónica, gestión de archivo y documentación, elaboración de fotocopias, gestión de correo, etc.", en realidad prestaba "servicios de empleada de hogar de la vivienda habitual de Piedras Camacho y de su mujer, una labor que ya había realizado en 2005, 2006 y 2007". Por eso, el TSJ considera "sorprendente" y "del todo inverosímil" la versión que este empresario trasladó a Hacienda.

Cortinas, cojines y butacas

Y en cuanto a los medios materiales, la Agencia Tributaria descubrió que la empresa "pantalla" tampoco disponía de unos mínimos para desarrollar los servicios profesionales que facturaba a su cliente Equipo Económico SL: "En 2009 el inmovilizado de la sociedad está integrado por un equipo de aire acondicionado, cortinas, un ordenador, un vehículo, dos televisores y un equipo de vídeo, elementos que salvo el ordenador son bienes que no contribuyen a la obtención de ingresos, sino que tienen como destino la vivienda de los socios y administrador y para ser utilizados como uso personal y particular".

Y en 2010 incorporan "cojines y butacas, una pérgola, una máquina para césped, marcos de ventana, contraventanas, otro ordenador y un pequeño electrodoméstico, elementos que en su generalidad se han adquirido para la vivienda del administrador y socios de la sociedad", advierte Hacienda, que detectó que en 2011 compraron otros dos televisores y una mesa. "La entidad cuenta con 4 televisores", especifica la Agencia Tributaria, que concluye que por ello la actividad profesional "podría haberse realizado directamente por la persona física sin necesidad de actuar esta a través de una sociedad".

Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

Piedras Camacho también trató de deducirse la compra de una vivienda y un vehículo. Pero la normativa vigente, completa la sentencia, indica "con total claridad" que para que estos gastos sean deducibles el vehículo debía dedicarse exclusivamente a la actividad económica, mientras que en el caso del inmueble, este tendría que ser la sede en la que se desarrolla realmente la actividad. Pero este no era el caso de Piedras Camacho, que era consciente de que no era "ajustado a derecho deducir esos gastos, porque disponía de un despacho en la sede de Equipo Económico para desarrollar su actividad como abogado".

"Ningún obligado tributario mínimamente diligente y, mucho menos, un experto fiscalista de reconocido prestigio con una larga trayectoria profesional", como es Piedras Camacho, podía desconocer esa normativa: "No podía ignorar, aplicando un mínimo de diligencia, que el valor que él y la sociedad habían dado a la operación vinculada estaba por debajo del valor de mercado de la misma. La más que incorrecta valoración de la operación vinculada ha permitido al obligado tributario eludir en los periodos comprobados parte de la deuda tributaria", dice la resolución del TSJ madrileño.

"Revestir" las cuentas

Además, tanto Hacienda como los magistrados desvelan que Piedras Camacho, cuando supo que era objeto de una inspección fiscal, intentó "revestir" sus rendimientos de trabajo como si fueran unos "atrasos", en un intento de evitar la liquidación del recargo por declaración extemporánea y los intereses de demora: "Es evidente que una cantidad no se convierte en un atraso simplemente porque la Junta General de socios de una sociedad diga que es un atraso. Las cosas son lo que son y no lo que las partes deciden llamarlas, máxime cuando se trata de denominaciones interesadas que tan solo persiguen una finalidad fiscal y que no se ajustan a la realidad", finaliza el escrito.

Según la instrucción desarrollada desde 2018 por el juez Rubén Rus Vela, una parte de las acciones de Equipo Económico de las que se desprendió en 2008 el exministro acabó en manos de su hermano Ricardo Montoro (15%), y del que fuera jefe de gabinete de Cristóbal Montoro, Ricardo Martínez Rico, que pasó a tener el 43% del capital social. El 11 de septiembre de 2012 Ricardo Montoro vendió sus participaciones, a partes iguales, a Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel de Vicente Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Por esta operativa, Piedras Camacho pasó de poseer en 2009 un 5,67% de participaciones a un 12,50% en 2010. En la empresa sucesora de Equipo Económico, que se denomina Global Afteli, posee el 19,5%.