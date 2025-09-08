Danas e incendios
Sánchez reclama a las energéticas que “empujen” al PP para un pacto de Estado contra el cambio climático
El intento de buscar alianzas con la gran industria para un acuerdo sobre el que tanto el PP como algunos de los socios han rebajado las expectativas políticas, se produce tras el choque por el 'impuestazo' a las energéticas
Iván GilIván Gil
Periodista
Me encargo de cubrir la información política sobre el PSOE y el Gobierno en EL PERIÓDICO. Antes estuve doce años en El Confidencial y comencé haciendo información local en Galicia, en los diarios Faro de Vigo y La Región. Como analista político he participado en diversos medios y actualmente lo hago de forma habitual en la TVG.
David PageDavid Page
Periodista
Madrid, 1977. Periodista desde justo antes de que arrancara el nuevo siglo, y casi siempre siguiendo la economía y a las empresas. Especializado en el sector energético, de telecomunicaciones, industria y turismo. Antes de incorporarse al equipo de El Periódico trabajó en El Periódico de España, Europa Press, Actualidad Económica, Expansión y El Independiente.
Las adhesiones políticas a la propuesta del Gobierno para un pacto de Estado contra la emergencia climáticas siguen alejándose, entre el portazo del PP y el rechazo de las formaciones nacionalistas e independentistas por el riesgo de “recentralización” de competencias en la lucha contra los incendios o las danas. Una rebaja de expectativas a nivel político que Pedro Sánchez intenta contrarrestar buscando apoyos entre la sociedad civil y los agentes sociales. Para ello, ha aprovechado un acto sobre el impulso a la industria verde para reclamar a las energéticas “valentía” y que “empujen” para levantar un “gran consenso de país”, en referencia a este acuerdo contra el cambio climático.
Tras agradecer su compromiso en referencia a la sostenibilidad y la transición ecológica, las invitó a ir un paso más allá para participar la construcción de este pacto de Estado. “Nos va la vida en ello”, exhortó con un mensaje extensible a la gran industria. Una mano tendida para buscar alianzas que se produce tras el choque con el sector por el denominado 'impuestazo' a las energéticas.
El jefe del Ejecutivo ha reclamado que “no ideologicemos esta materia” para vincular su hoja de ruta con una amenaza incuestionable por los expertos y científicos y que debería trascender los tiempos políticos. Para promover la prevención y “políticas forestales de largo alcance”. Una demanda social, añadió, cuya materialización requiere actuaciones que trasciendan las legislaturas.
“El cambio climático mata, así de simple”, argumentó el jefe del Ejecutivo para alertar sobre el “polvorín” de los montes españoles y la “olla a presión” del mar por el aumento de temperaturas. Para poner en situación los incendios de este pasado verano y elevar su alerta a la UE, Sánchez destacó que las hectáreas quemadas (más de 330.000) “representan la superficie combinada de Malta y Luxemburgo”.
Coordinación con las comunidades
En el Gobierno quieren pisar el acelerador para fijar el mes de diciembre como plazo para cerrarlo. Antes de final de año, desde la urgencia marcada por la convicción de que los incendios se apagan en invierno y que el incremento de las temperaturas en la cuenca mediterránea obliga a prepararse para enfrentar el azote de danas.
De cara a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, pero también para la prevención, en el Gobierno se apela a trabajar codo con codo y de forma coordinada con las comunidades autónomas. Para ello, uno de los principales puntos del decálogo que compone su propuesta de pacto de Estado es el impulso de una agencia estatal de Protección Civil. Un organismo enfocado a la mejora de la "la coordinación y toma de decisión compartida".
Desde que el Gobierno puso sobre la mesa la intención de impulsar un pacto de Estado contra el cambio climático, jefe del Ejecutivo viene insistiendo en la necesidad de “dejar de lado la lucha partidista” para que los “grandes acuerdos”, como en el pasado la lucha antiterrorista o esta misma legislatura contra la violencia de género, se produzcan también en relación a la emergencia climática. Una llamada al acuerdo, extensible a “todas las administraciones”, además de partidos y sociedad civil.
