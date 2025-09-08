Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Directo | Sánchez comparece en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"

El jefe del Ejecutivo realizará una declaración institucional tras la negociación entre los socios de la coalición

EP

MADRID
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza", según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

La declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EP

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para "avanzar" en este paquete de medidas contra Israel.

"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", indicó.

