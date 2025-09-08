Oriente Próximo
Directo | Sánchez comparece en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"
El jefe del Ejecutivo realizará una declaración institucional tras la negociación entre los socios de la coalición
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza", según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.
La declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para "avanzar" en este paquete de medidas contra Israel.
"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", indicó.
Trump dice que el acuerdo en Gaza llegará "pronto" tras lanzar la "última advertencia" a Hamás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo en la franja de Gaza de alto al fuego y liberación de rehenes llegará "pronto".
Así lo señaló el mandatario en declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el presidente, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una "última advertencia" a Hamás para liberar a los rehenes israelíes.
El republicano dijo en sus redes sociales haber advertido a Hamás sobre "las consecuencias de no aceptar" este acuerdo.
Y alertó de que esta es su "última advertencia" hacia el grupo militar, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países como Estados Unidos: "¡No habrá más!".
Israel amenaza con acción "unilateral" a países occidentales si reconocen al Estado palestino
El reconocimiento de un Estado palestino por países occidentales podría llevar a Israel a tomar "medidas unilaterales", advirtió el domingo el jefe de la diplomacia, Gideon Saar. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en julio que Francia reconocería un Estado de Palestina en la Asamblea general de la ONU a fines de septiembre.
Otros países, entre ellos Canadá, Australia y Bélgica, expresaron la misma intención. Reino Unido afirmó en agosto que haría los mismo si una tregua no se logra en Gaza, donde Israel está en guerra contra Hamás en respuesta al ataque lanzado por ese movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.
"Estados como Francia y Reino Unido, que impulsan el llamado reconocimiento (de un Estado palestino) cometieron un enorme error", dijo Saaar en una conferencia de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen, que está de visita en Jerusalén.
"Eso haría más difícil de lograr la paz", y "llevará a Israel a tomar también medidas unilaterales", advirtió, sin precisar cuales.
Cinco personas, tres menores, murieron de hambre el sábado en Gaza, según Sanidad
Al menos cinco personas, tres de ellas menores de edad, murieron el sábado en la Franja de Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, según el recuento de los hospitales publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad gazatí.
Según el recuento de las autoridades, 387 personas han muerto ya de hambre en Gaza desde el comienzo de la guerra, de las que 138 eran niños.
La mayoría de las muertes se han registrado este verano, después de meses de restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel, que controla todos los accesos al enclave.
Según el periódico británico The Guardian, que cita cifras de Unicef, más de 7.000 niños de menos de 5 años entraron durante las dos últimas semanas en programas para el tratamiento de la desnutrición aguda en las clínicas que gestiona la agencia en la Franja.
