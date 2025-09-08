Directo | Sánchez comparece en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza", según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

La declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EP

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para "avanzar" en este paquete de medidas contra Israel.

"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", indicó.

En Directo

Comienza la declaración institucional de Sánchez en la que anunciará medidas "contra el genocidio de Gaza" Comienza la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anunciará medidas "contra el genocidio de Gaza".

Sánchez realizará una declaración institucional a las 9.00 horas para anunciar nuevas medidas contra el genocidio en Gaza El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a las 9.00 horas, desde La Moncloa, para anunciar nuevas medidas contra el genocidio en Gaza.

Trump dice que el acuerdo en Gaza llegará "pronto" tras lanzar la "última advertencia" a Hamás El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo en la franja de Gaza de alto al fuego y liberación de rehenes llegará "pronto". Así lo señaló el mandatario en declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el presidente, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una "última advertencia" a Hamás para liberar a los rehenes israelíes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EP El republicano dijo en sus redes sociales haber advertido a Hamás sobre "las consecuencias de no aceptar" este acuerdo. Y alertó de que esta es su "última advertencia" hacia el grupo militar, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países como Estados Unidos: "¡No habrá más!".

Israel amenaza con acción "unilateral" a países occidentales si reconocen al Estado palestino El reconocimiento de un Estado palestino por países occidentales podría llevar a Israel a tomar "medidas unilaterales", advirtió el domingo el jefe de la diplomacia, Gideon Saar. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en julio que Francia reconocería un Estado de Palestina en la Asamblea general de la ONU a fines de septiembre. Otros países, entre ellos Canadá, Australia y Bélgica, expresaron la misma intención. Reino Unido afirmó en agosto que haría los mismo si una tregua no se logra en Gaza, donde Israel está en guerra contra Hamás en respuesta al ataque lanzado por ese movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EP "Estados como Francia y Reino Unido, que impulsan el llamado reconocimiento (de un Estado palestino) cometieron un enorme error", dijo Saaar en una conferencia de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen, que está de visita en Jerusalén. "Eso haría más difícil de lograr la paz", y "llevará a Israel a tomar también medidas unilaterales", advirtió, sin precisar cuales.