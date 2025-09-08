Tras romper el carnet del partido
Miquel Buch carga contra Quim Torra y cree que Junts "va a menos"
El exconseller Miquel Buch se dio de baja de Junts a finales de 2024
El exconseller de Interior Miquel Buch, que se dio de baja de Junts a finales de 2024, ha asegurado que ese partido "cada vez va a menos" y ni sus "iniciativas" ni sus "liderazgos" se "acomodan a la sociedad actual" en Catalunya. Buch también se ha referido al expresidente de la Generalitat Quim Torra, ya que, durante su presidencia, ejerció el cargo de conseller de Interior entre 2018 y 2020.
"Creo que Torra fue una persona que fue puesta de presidente sin saber qué quería decir ser presidente, pero tampoco quiso aprenderlo", ha indicado Buch, que ha agregado que Carles Puigdemont "se equivocó" al proponerle como president.
Ha asegurado que no le dio los motivos para su destitución, pero ha revelado que tuvieron "una discusión muy fuerte un día", en el marco de las protestas por la sentencia del 'procés'. "Me dijo que si tantos problemas traía la policía, que igual se debería renunciar a la competencia".
Y ha zanjado: "A veces te equivocas y pones a gente que no toca. Torra no fue un buen presidente".
Buch dejó la formación tras haber sido alcalde de Premià de Mar (Barcelona) entre 2007 y 2018, y presidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM) entre 2011 y 2018, después de que su relación con el presidente del partido, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, se haya ido enfriando.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, Buch ha explicado este lunes que el Junts actual "no es el espacio político" con el que se sentía más "cómodo", y ha dicho que su baja de militancia "no es una cuestión personal" sino política.
"Hay datos que avalan que la sociedad no nos esta acompañando en la manera de hacer política, me baso en los resultados electorales. Junts cada vez va a menos, no sigue unas iniciativas o liderazgos que vayan acomodados a la sociedad actual. Junts es un vehículo que no coincide con la carretera que sigue el país", ha señalado el exconseller.
A pesar de su baja como militante de Junts, Buch ha expresado que todavía se considera "amigo" de Puigdemont "por encima de todo", a pesar de que no comparta sus decisiones políticas.
