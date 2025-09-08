Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASO KOLDO

El juez cita a la exjefa de Jésica Rodríguez para que entregue los mensajes que envió a la novia de Ábalos

La testigo Virginia Barbancho deberá acudir el 29 de septiembre a la Audiencia Nacional con su teléfono "al objeto de que se cotejen y se haga el volcado de los whatsapps" que aseguró haber remitido

Jéssica Rodríguez en la Audiencia Nacional

Jéssica Rodríguez en la Audiencia Nacional / EP

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha citado el 29 de septiembre a Virginia Barbancho, la que fuera jefa en la empresa pública Tragsatec de Jésica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos, para que acuda a la Audiencia Nacional con su teléfono "al objeto de que se cotejen y se haga el volcado de los mensajes de whatsapps intercambiados", según especifica una providencia de 8 de septiembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.

La testigo Virginia Barbancho aseguró en su declaración como testigo del pasado 17 de julio que como Jésica no rellenaba los partes horarios que le correspondía "cumplimentar puntualmente", se vio obligada a “perseguirla” por WhatsApp "porque no solía responderle por vía telefónica".

Asimismo, la testigo afirmó estar en disposición de aportar esos mensajes. Y por eso la acusación popular reclamó al instructor que la supervisora de Jésica entregara una copia de los whatsapp que dijo haberse intercambiado con ella. Una decisión que ha adoptado el magistrado Ismael Moreno.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
  2. Asturias planta a la Vuelta por la presencia de ciclistas israelíes: ni el presidente ni ningún miembro del Ejecutivo asistirán a los actos de la prueba
  3. El juez Marchena analizará el recurso contra la condena por el patrimonio de Rato, que insiste en acusar a Montoro
  4. Maribel Vilaplana rompe su silencio: 'El foco debe estar en las personas que tenían responsabilidades y poder de decisión
  5. La 'Catalunya de los 10 millones' pone a prueba los planes de futuro del Govern
  6. El novio de Ayuso justifica ante la Audiencia negocios en México y Costa de Marfil para evitar ser juzgado por facturación falsa
  7. Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
  8. Miguel Tellado: 'Nos entendemos con Junts, que es un partido de centroderecha; al PNV no se le distingue de Bildu

El parlament inaugurará el miércoles 10 de septiembre los actos institucionales con motivo de la Diada Nacional de Cataluña con una solemne ceremonia de izada de la bandera de la senyera.

El parlament inaugurará el miércoles 10 de septiembre los actos institucionales con motivo de la Diada Nacional de Cataluña con una solemne ceremonia de izada de la bandera de la senyera.

El juez cita a la exjefa de Jésica Rodríguez para que entregue los mensajes que envió a la novia de Ábalos

El juez cita a la exjefa de Jésica Rodríguez para que entregue los mensajes que envió a la novia de Ábalos

Puigdemont dilata el pronunciamiento del TC para que se le aplique la amnistía al recusar a tres jueces

Puigdemont dilata el pronunciamiento del TC para que se le aplique la amnistía al recusar a tres jueces

La crisis en Gaza aflora dos almas del PP sobre el conflicto de Oriente Próximo

La crisis en Gaza aflora dos almas del PP sobre el conflicto de Oriente Próximo

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral pese a los contactos entre Puigdemont y Díaz

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral pese a los contactos entre Puigdemont y Díaz

Begoña Gómez recurre la incautación de sus correos por Peinado porque afecta a su intimidad sin motivarlo

Begoña Gómez recurre la incautación de sus correos por Peinado porque afecta a su intimidad sin motivarlo

Junts ve una "campaña de postureo" de Sánchez el embargo de armas a Israel y ERC cree que llega "tarde y mal"

Junts ve una "campaña de postureo" de Sánchez el embargo de armas a Israel y ERC cree que llega "tarde y mal"

Santos Cerdán recurre al jefe de la UCO al que Leire Díez buscó desprestigiar para intentar anular la causa en su contra

Santos Cerdán recurre al jefe de la UCO al que Leire Díez buscó desprestigiar para intentar anular la causa en su contra