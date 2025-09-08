Feijóo ahonda en que "buena parte del patrimonio de Sánchez viene del abominable negocio de la prostitución"

Alberto Núñez Feijóo ha ahondado este lunes durante una entrevista en Telecinco, la primera que concede en televisión en el nuevo curso político, sus acusaciones contra Pedro Sánchez por haberse lucrado presuntamente del negocio de prostitución que supuestamente habría regentado su suegro, fallecido en 2024.

El líder de la oposición, preguntado por el particular, y después de que El Español publicase que la propia Begoña Gómez habría participado en la gestión de las saunas que tenía en Madrid su padre, aseguró que "cuando el presidente del Gobierno dice que va a abolir la prostitución, mi obligación es recordar que usted ha tenido una relación y que se ha lucrado de la prostitución durante varios años. Y que de hecho, buena parte del patrimonio familiar que usted tiene viene de ingresos producidos por el abominable negocio de la prostitución", aseguró el presidente del Partido Popular (PP).

Igualmente, y aludiendo a la citada información, el líder de los populares mostró su asombro por haber visto, explicó, "a una persona que iba a cobrar facturas a esos prostíbulos... por tanto: ¿yo he exagerado? No, yo he dicho la verdad", sentenció. "Lo que yo no sabía, es que la mujer del presidente del Gobierno había trabajado en esos lugares, lo que yo no sabía es que los pagos se hacían en sobres, lo que yo no sabía, y lo dice la persona que ha ido por allí, es que había proxenetismo, incluso que había droga, y que incluso había grabaciones... este lugar tan sórdido, esta bajeza moral en la que ha vivido el presidente del Gobierno, es incompatible con ser presidente del Gobierno del país", exclamó Feijóo, quien afirmó que "si yo me callo, si miro para otro lado e intento ocultar la realidad... ¿qué clase de político soy yo? Yo no quiero esa política, yo quiero una política decente, y a mí eso me parece una indecencia", concluyó.

Ya el pasado mes de julio, durante su último debate con Sánchez en el Congreso de los Diputados, Feijóo se descolgó con estas acusaciones, durante un tenso debate. En aquella ocasión, como en muchas otras anteriores, Sánchez aludió a su fotografía de hace treinta años junto al narco gallego Marcial Dorado, un asunto que saltó a la luz pública hace una década, cuando el hoy líder del PP presidía la Xunta de Galicia.