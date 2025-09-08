Caso Koldo
La exmilitante del PSOE Leire Díez se defiende en el Senado y niega cualquier relación con Cerdán: "No soy fontanera, sino periodista"
La ex militante socialista está siendo investigada por supuestas presiones a la UCO
Cristina GallardoCristina Gallardo
Redactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.
Sin cambiar un ápice su versión. La exmilitante del PSOE Leire Díez ha reiterado en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado que su relación con el que fuera número 3 de partido Santos Cerdán no ha sido "ni política, ni personal, ni de colaboración oficiosa", y no ha ido más allá de unos cuantos encuentros junto con otras personas en la sede de Ferraz, coincidiendo con actos públicos. Sus relaciones con dirigentes del PSOE fueron las de cualquier militante, ha asegurado.
"No he tenido cargo orgánico en mi vida en el psoe, lo de bien relacionada no es cierto", ha incidido a preguntas de la senadora del grupo Mixto María del Mar Caballero, ante quien se ha reivindicado: "No soy fontanera, sino periodista".
A su juicio, ha realizado una investigación que expondrá en un libro "o dos o tres o los que hagan falta" y que ese es "un trabajo para el Estado de Derecho, no para el PSOE" y de hecho tiene pruebas de manipulaciones que afectaron a dirigentes del PP como Ignacio González, o Eduardo Zaplana. "Yo no vengo de salvadora de nada", ha apuntado ante las palabras de la senadora poniendo en cuestión estas explicaciones.
Díez, a quien las acusaciones en el caso Koldo la vinculan con encargos realizados por el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, logró evitar las preguntas de los periodistas que la esperan a las puertas de la comisión. La exmilitante está siendo investigada criminalmente tras conocerse el contenido de unos audios en los que se la escucha ofrecer presuntamente tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas.
El PP hizo uso de su mayoría absoluta para llamar a la comisión a la exmilitante socialista, a quien sitúa como una de las personas "de máxima confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión provisional en el marco de la investigación del 'caso Koldo'.
Según los audios que colocaron su nombre ante la opinión pública Leire Díez, que también fue jefa de Comunicación de Enusa, exconsejera de CISTEC Technology y exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, la mujer participó en la reunión de un despacho de abogados en la que ofrecía trato de favor a empresarios con causas judiciales a cambio de información sensible sobre el coronel de la UCO. Al conocerse esta información, el PP vinculó los hechos con una supuesta operación por parte del PSOE para "perseguir" a la UCO, encargada de investigar, entre otras causas, el 'caso Koldo', mientras que Díez siempre ha defendido que es una mera periodista buscando información para un libro.
