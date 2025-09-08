ERC lanza su propia ley para que Catalunya recaude el IRPF ante la falta de acuerdo con el PSOE

Las vacaciones de verano empezaron con ERC un tanto decepcionada porque la propuesta de nueva financiación para Catalunya que lanzaron el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Salvador Illa no cumplía con sus expectativas. Casi dos meses después, los republicanos han decidido presentar en solitario una ley en el Congreso para 'corregir' algunas de las deficiencias que ven en aquella propuesta socialista. La norma de los republicanos persigue, fundamentalmente, que Catalunya pueda recaudar el IRPF en un plazo razonable de tiempo. Esto tendría que ser una puerta abierta a que, a largo plazo, la Generalitat acabe recaudando todos los impuestos que se pagan en Catalunya. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido a Sánchez e Illa de que si no se avienen a votar su ley "no habrá negociación" sobre los presupuestos estatales y autonómicos de 2026. Estas son las cinco claves del movimiento de ERC.

La proposición de ley de los republicanos busca reformar de golpe tres normas clave ya existentes sobre financiación autonómica: la célebre LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas); la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común (22/2009) y la ley de cesión de tributos a Catalunya (16/2010). El objetivo es dar la cobertura jurídica a la nueva fiscalidad catalana.

Por ejemplo, modifica el artículo 19 de la LOFCA para establecer que las comunidades podrán gestionar el IRPF "cuando dichas competencias le hayan sido delegadas" por el Estado. También cambia el artículo 54 de la ley de cesión de tributos para incluir el IRPF entre los impuestos cedidos a las autonomías. Son solo dos ejemplos de una propuesta jurídica que han elaborado la exconsellera de Economia Natàlia Mas y los dos exaltos cargos de ese departamento Marta Espasa y Josep Maria Aguirre.

Un de las particularidades de la propuesta republicana es que la ley quiere hacer extensible a todas las comunidades la posibilidad de que recauden el IRPF que se paga en sus respectivos territorios. Con esto, los republicanos persiguen dos cuestiones capitales: combatir el mantra de que Catalunya tiene 'privilegios' respecto a otras autonomías y, además, garantizar el principio de igualdad para blindar la norma ante posibles impugnaciones ante los tribunales.

El plan inicial trazado por ERC unos meses atrás era presentar esta norma de forma conjunta con el PSOE, pero los republicanos finalmente han decidido lanzarla por su cuenta por la falta de sintonía con los socialistas. "Es evidente que si la presentamos en solitario es que no hay un acuerdo", ha dicho el propio Junqueras. El movimiento, pues, es una forma de intensificar la presión al partido de Sánchez e Illa. Así lo ha reconocido el líder republicano en el Congreso, Gabriel Rufián: "ERC intenta con esta proposición que el PSOE y el PSC se muevan y digan alguna cosa".

ERC asume que la posibilidad de que Catalunya asuma la recaudación del IRPF es una operación de gran "complejidad y transcendencia política", por lo que no podrá aplicarse de forma inmediata. Es por esto que plantea un despliegue en cuatro fases que empezaría en el 2027 y que finalizaría en 2029. Es un calendario muy similar al que ya presentó el Govern a finales de julio. Ahora, pues, los republicanos lo replican para que el PSC se vea obligado a empujar al PSOE a que asuma el mismo compromiso y vote a favor de esta ley en el Congreso.

ERC registrará la ley a lo largo de esta semana para que empiece el trámite parlamentario, que no será fácil. Por ahora, no tiene ni de lejos los apoyos garantizados, empezando por el PSOE. Así, este lunes también empieza la cuenta atrás para que los republicanos encuentren los votos necesarios para que la norma prospere. De nuevo, con el PP y Vox excluidos de la ecuación, deberán buscar en la mayoría progresista que invistió a Pedro Sánchez en 2023. Los republicanos aseguran que ya hay partidos, como Junts, que han mostrado "interés" por la propuesta.

Además, hay un factor que aumenta la complejidad del reto. Como lo que se plantea es modificar una ley orgánica como la LOFCA, no vale con una mayoría simple para hacerlo -más síes que noes-, sino que se necesita una mayoría absoluta, es decir 176 votos a favor de la iniciativa. ERC solo tiene 7, por lo que tendrá que buscar 169.

Para lograr que la ley prospere, ERC deberá movilizar todos los mecanismos de presión a su alcance. Junqueras se ha encargado hoy de recordar que el principal son los Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos de la Generalitat. Es decir, Junqueras ha advertido de que si el PSOE y el PSC no aceptan que la ley del IRPF prospere, ERC no negociará las cuentas de 2026 ni de Sánchez ni de Illa. "Queremos negociar unos buenos presupuestos, pero solo serán buenos si cumplen en materia de financiación y de negociación de impuestos", ha avisado.