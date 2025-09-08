Carles Martí: "La ley de barrios permitirá rehabilitar pisos vacíos y ayudará a combatir la emergencia habitacional"

El Govern ha lanzado ya la primera convocatoria de la ley de barrios: 200 millones para revitalizar zonas vulnerables. Hasta el 15 de octubre los municipios podrán presentar sus proyectos, que tienen que tener una dimensión urbana, social y medioambiental. Carles Martí, el comisionado de barrios de la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, explica a EL PERIÓDICO quiénes serán los destinatarios y qué objetivos se persigue con este plan en el que la Generalitat quiere invertir 1.000 millones en los próximos cinco años.

¿Qué diferencia hay entre la ley de barrios que se pone en marcha y la que en su día alumbró el 'tripartit' de Pasqual Maragall?

La ley del 2004 hacía mucho énfasis en las cuestiones urbanísticas, pero se vio que arreglar plazas y calles es condición imprescindible, pero no suficiente para darle la vuelta a zonas vulnerables. Así que con la actual ley, aprobada en 2022, se añade el componente sociocomunitario y también las consideraciones medioambientales para mitigar el impacto del cambio climático en los barrios más expuestos, que son los vulnerables. Todos los proyectos que se presenten tienen que ser integrales y tener estas tres patas. De hecho, a la hora de otorgar la subvención la situación objetiva pesará un 30% y el proyecto un 70%, porque un sitio puede tener muchas dificultades, pero si el proyecto no es de calidad ni realista ni viable, no arreglaremos nada.

¿Para qué tiene que servir la ley de barrios?

Para tejer una alianza entre el Govern y los municipios e intentar revertir situaciones de vulnerabilidad urbana en barrios, que están ligadas muchas veces directamente a las condiciones de vida de sus vecinos. Somos conscientes de que hay factores transversales que tienen un peso sintomático, pero está acreditado que el trabajo concentrado de recursos y planificación, también de la mano de los vecinos, puede revertir bastante.

¿Qué participación tendrán los vecinos?

Un requisito básico de los proyectos es que se hayan hablado con los vecinos y entidades y que durante la ejecución haya una oficina 'in situ' que permita un seguimiento. No habrá una transformación de un barrio de verdad si no hay una implicación de los que viven en él.

¿Cuál es el retrato del tipo de barrio que se beneficiará de esta ley?

Barrios con una renda inferior a la media de Catalunya, con viviendas antiguas o con espacio público que tiene que actualizarse. Las causas de la vulnerabilidad pueden ser diversas -envejecimiento y cobro de bajas pensiones, o fruto de una gran concentración de inmigración, que son personas con menos recursos y vínculos; o por conflictividad-. Básicamente, detectamos tres tipos de entornos: cascos antiguos que han perdido vida, comercio y que tienen vivienda desfasada; polígonos de vivienda de los años 60 y 70 con infraestructuras obsoletas y urbanizaciones que no se han acabado de consolidar.

El ‘comisionado de barrios’, Carles Martí. / Elisenda Pons

¿Debe servir también para dar un espaldarazo a la rehabilitación del parque de vivienda envejecido?

El plan de barrios no está concebido para nueva vivienda porque, precisamente, se quiere hacer un esfuerzo de regeneración, recuperación y rehabilitación. Pero esta rehabilitación no solo supondrá una mejora del parque de vivienda, sino también un aumento porque hay muchos lugares con pisos vacíos porque no están en condiciones y que, si se rehabilitan, se podrán poner en el mercado y ayudar a combatir la emergencia habitacional. Y pienso en los cascos antiguos, pero no solo.

¿Por qué defiende el Govern que esta actuación en los barrios puede ser útil para combatir a la extrema derecha?

La ley está pensada para mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en estos barrios y, de paso, la sensación del conjunto de los municipios, porque se les da un motivo de orgullo, de esperanza y de progreso. Indirectamente, en la medida en que los barrios más desfavorecidos y con más complejidad tengan sensación de que hay futuro, se genera más participación electoral y más rechazo al enfrentamiento o a las dinámicas de odio que representa la extrema derecha. Pero no cogeremos los barrios donde hay más voto de la extrema derecha para dar la subvención, esta es una variable que no tiene nada que ver. Otra cosa es que tenga estos efectos en términos políticos.

¿Tienen un mapa de Catalunya para saber dónde se concentran más zonas degradadas?

Estamos trabajando en este mapa y en un recuento, pero queremos que sean los ayuntamientos los que hagan aflorar estas demandas y lideren, que son los que tienen el conocimiento.

En 2027 habrá elecciones municipales y pueden cambiar los alcaldes. ¿Pueden caer los compromisos políticos con esos proyectos?

No, la realidad de estas áreas se impone por su propio peso. Suscribiremos un acuerdo a cinco años y creemos que, con independencia de la alcaldía, podrá continuar.

¿Cuántos barrios aspiran a transformar en cinco años?

Aspiramos a que sean 120, pero es una estimación.

¿Habrá más ayuntamientos solicitantes que beneficiados?

Eso seguro. Los que se queden fuera podrán optar el próximo año.

La primera convocatoria de la ley de barrios está garantizada, pero sin presupuestos tendrá menos estabilidad

Se ha establecido un reparto territorial de los proyectos. ¿Es para evitar que el área metropolitana absorba buena parte de los recursos?

La vulnerabilidad se puede dar en grados elevados en municipios pequeños, no solo en entornos metropolitanos. Por lo tanto, invito a que ningún municipio piense que esta ley no es para él.

La financiación es muy ambiciosa: 1.000 millones en cinco años. ¿Qué pasa si el Govern no logra tener nuevos presupuestos?

La primera convocatoria está garantizada porque la propia estructura de financiación de la Generalitat la puede asumir y se ha aprobado el compromiso plurianual. A medida que pasen los años y que los compromisos presupuestarios vayan en aumento porque se sumarán convocatorias, esperamos tener presupuestos. Tener presupuestos, ayuda. Si no, te tienes que ir nutriendo de incremento de ingresos y le das menos estabilidad al programa.