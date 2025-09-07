Mejorar la protección a los alertadores de corrupción: una asignatura pendiente en la legislación catalana

Una parte de las denuncias de corrupción proviene de trabajadores de las propias organizaciones, sean públicas o privadas. Su papel es clave porque a menudo son los primeros en conocer infracciones. Así lo contempla una directiva europea de 2019 que pide a los gobiernos proteger a los trabajadores que alertan de mala praxis. El Gobierno de España traspuso la norma europea en 2023 con una ley en la que algunos partidos políticos y entidades sociales señalan deficiencias en la norma actual.

En este contexto, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció en julio que el Govern prevé aprobar antes de acabar el año una ley catalana de protección a los alertadores, complementaria a la legislación estatal. Es una ley que el Parlament ya intentó aprobar hace cinco años , sin éxito por el fin prematuro de la legislatura. El proyecto avanza, ahora, con la asignatura pendiente de mejorar la seguridad de las personas alertadoras.

Aumentan denuncias y peticiones de protección

En Catalunya, la autoridad competente para desplegar esa protección es la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) , y su actividad va en aumento. El número de denuncias recibidas por la OAC se ha disparado en los últimos años, según datos de Antifrau . Antes de 2017, recibía cerca de 150 denuncias anuales. Esa cifra se ha multiplicado, hasta las 1.291 en 2024, que a la vez suponen un 56% más que el año anterior. En 2025, hasta el 29 de agosto, la oficina ya acumulaba 1.334 denuncias, y prevé superar las 2.000 antes de acabar el año, según informan desde el gabinete de prensa.

En paralelo, la OAC ha recibido 144 peticiones de protección desde que se aprobó hace dos años la ley española, y ha otorgado 53 condiciones de persona protegida. Este año, hasta el 29 de agosto, ya marca máximos: 73 peticiones recibidas y 23 protecciones otorgadas, según informa el gabinete de prensa de la OAC a Verificat.

Sin multas hasta ahora

Pese a las peticiones de protección recibidas y otorgadas, la OAC aún no ha interpuesto ninguna multa tras otorgar la protección a algún alertador, aunque sí que ha incoado tres expedientes sancionadores que se han paralizado por el inicio de un procedimiento judicial. La ley obliga a la oficina a parar sus procesos si se abre una vía judicial paralela.

Miguel Ángel Gimeno, director de la OAC, explica a Verificat que la sanción no es la única herramienta para proteger al alertador, sino que la protección empieza desde el momento en el que se otorga la condición de protegido. Detalla que, en el proceso, una de las primeras acciones es enviar una carta a la organización del alertador para avisar que, a partir de ese momento, debe informar a la OAC de toda acción que afecte al trabajador protegido, algo que, añade, es una medida disuasoria ante posibles represalias.

Sin embargo, Simona Levi , fundadora de X-net, la asociación que impulsó el proyecto de ley del Parlament para la protección de alertadores, asegura a Verificat que el aviso de la OAC a la organización donde trabaja el alertador a veces funciona, pero que, otras veces, la entidad no respeta las limitaciones dictadas por la OAC. Levi explica que, en esos casos, los alertadores se quejan de que, sin sanciones, la protección no llega y que están obligados a ir a juicio para lograr una reparación.

Levi opina que la ley actual no es “suficientemente sólida” y propone, entre otras medidas, que la OAC pueda personarse directamente en los juicios, a diferencia de lo que pasa ahora, para así tener un papel más “activo” en los casos y no tanto como “intermediario”.

Falta mayor concreción en algunas medidas

Con todo, Gimeno remarca que la oficina ha asumido la responsabilidad de esta protección en Catalunya en unos años con presupuestos congelados, derivando personal que antes prestaba otros servicios. Pese a ello, coincide en que se podría mejorar la ley estatal actual, y pone como ejemplo el apoyo financiero y psicológico para el protegido que, a su juicio, la norma cita de manera demasiado ambigua.