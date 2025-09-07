Junts responde a Tellado: "Con este PP no se puede ir ni a la vuelta de la esquina"

El PP da por hecho que Junts no se sumará a una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez, pero no desaprovecha ninguna ocasión para intentar situar a los posconvergentes en contra del Ejecutivo y tensar así las costuras de un Gobierno ya presionado. Este domingo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a marcar distancias con Alberto Núñez Feijóo: "Con este PP de ahora no se puede ir ni a la vuelta de la esquina", ha advertido en declaraciones a los medios desde l’Escola d’Estiu de la JNC, en el Castell de Fluvià.

Sus palabras respondían a las declaraciones del número dos del PP, Miguel Tellado, que en una entrevista con EL PERIÓDICO aseguró que su partido había alcanzado "muchos acuerdos"” con Junts y que existe entendimiento con la formación de Carles Puigdemont. "Esa es una realidad que se ha traducido en distintas votaciones en el Congreso, que han supuesto derrotas del Gobierno", subrayó Tellado.

Lo cierto es que Junts nunca ha mostrado disposición a propiciar un relevo en la Moncloa que diera la presidencia a los populares, pese a que ambos partidos comparten puntos de vista por ejemplo, en materias como la fiscalidad. El mayor escollo, sin embargo, ha sido la ofensiva del PP contra la oficialidad del catalán en la Unión Europea, emprendida apenas unos días después de que Feijóo propusiera sin reparos un acercamiento con Junts para desalojar a Sánchez. Los independentistas pusieron como condición para hablar una reunión entre el líder del PP y Puigdemont en Bruselas, algo que los populares rechazaron de plano.

El catalán en la UE

"No les perdonaremos nunca lo que están haciendo con el tema del catalán en Europa", ha sentenicadoTurull. La oficialidad de la lengua en las instituciones comunitarias fue uno de los principales compromisos pactados por Junts con el PSOE para la investidura, lo que lleva a los populares a querer bloquearlo. Aunque el PP nunca se ha declarado abiertamente en contra —también se reclama para el euskera y el gallego—, admitió haber contactado con gobiernos europeos para frenar la propuesta en el Consejo de la UE, donde se requiere unanimidad. Su argumento: que Sánchez "utiliza" la lengua como moneda política y que Europa "tiene otras prioridades".

Esta posición mantiene el asunto bloqueado en Bruselas y abrió una nueva brecha con Junts. "Lo que está haciendo el PP con el catalán en Europa tiene consecuencias graves para los derechos lingüísticos y para muchos jóvenes, que podrían acreditar una nueva lengua al salir fuera y acceder a estudios o a empleos en el marco europeo", ha dicho Turull, que ha acuasado personalmente a Tellado de impulsar "una campaña para que los jóvenes no tengan este derecho". Y ha zanjado: "No sé qué piensa el señor Tellado de Junts, pero sí le puedo asegurar lo que Junts piensa del señor Tellado y del PP".