Junts responde a Tellado: "Con este PP no se puede ir ni a la vuelta de la esquina"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este domingo que "con este PP no se puede ir ni a la vuelta de la esquina", después de que su homólogo popular, Miguel Tellado, haya afirmado en una entrevista con EL PERIÓDICO que se "entienden" con los posconvergentes porque son una formación de "centroderecha".

En una entrevista con este diario, Tellado ha señalado que el PP ha encontrado "puntos de encuentro" con Junts en materia económica porque "es un partido nacionalista pero de centroderecha", mientras que sobre el PNV ha afirmado que "no se le distingue de Bildu".

En declaraciones a los periodistas desde la Escuela de Verano de la JNC, en Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), Turull ha respondido a Tellado: "Con este PP de ahora no se puede ir ni a la vuelta de la esquina".

"No les perdonaremos nunca lo que están haciendo con el tema del catalán en Europa. No sé qué piensa el señor Tellado de Junts, pero le puedo asegurar lo que piensa Junts del señor Tellado y del PP", ha aseverado el dirigente de Junts, que en múltiples ocasiones ha acusado al PP de boicotear la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Según Turull, "lo que está haciendo el PP con el catalán en Europa tiene graves consecuencias para los derechos lingüísticos, los derechos de muchos jóvenes, que podrían acreditar una nueva lengua a la hora de poder salir fuera y acceder a estudios y a puestos de trabajo en el marco europeo".

"Quien está haciendo una campaña para que los jóvenes catalanes no tengan este derecho es justamente el PP. Señor Tellado, con usted ni a la vuelta de la esquina", ha reiterado.