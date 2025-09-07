Isabel Díaz Ayuso: "La quita de la deuda es la antesala a la república federal catalana"

Los populares han arrancado el curso político elevando todavía más el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien consideran el responsable último de las tensiones que atraviesa la política española. El mismo día que el secretario general del PP, Miguel Tellado, asegura en una entrevista a EL PERIÓDICO que Sánchez es "el cerebro" de los casos de corrupción que acechan al PSOE, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo responsabiliza de dirigir una "operación orquestada por el Estado" contra su pareja para "destrozar anímicamente a un rival".

En una entrevista concedida a La Razón, Ayuso sitúa en Moncloa la estrategia que, según ella, busca debilitarla a través del proceso judicial que afecta a su pareja. El caso, que salpica también al fiscal general del Estado, se ha convertido en una de las banderas políticas de la dirigente madrileña: "Es una imagen inédita. Un Tribunal Supremo, en una silla el fiscal general del Estado y, al otro lado, un señor particular que, con su dinero, su tiempo y sus abogados, se está enfrentando solo a una operación de Estado orquestada desde la Moncloa para destrozar anímicamente a un rival político", declara Ayuso.

Quita de la deuda e independentismo

Más allá del frente judicial, la líder madrileña centra gran parte de sus críticas en la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas, una medida pactada con ERC que afecta también al resto de comunidades gobernados por el PP. Según la dirigente popular, el PP no caerá en la "trampa" de Sánchez de enfrentar a las comunidades con facturas cruzadas, aludiendo al dilema de sus barones entre aceptar una quita beneficiosa para su territorio o rechazarla para mantener la línea del partido.

El PP de Feijóo trata de cohesionar a sus presidentes autonómicos en un frente común contra las decisiones del Ejecutivo. Ayuso insiste en que el partido no puede permitirse divisiones internas y asegura que comparte con sus varones del PP la visión de que "lo de la quita no va solo de dinero, va de España".

Su argumento para decir que 'no' a la quita de la deuda es que considera que es el paso previo para la independencia de Catalunya, junto a la autonomía de una hacienda catalana propia que pueda recaudar todos los impuestos, como negocian también los republicanos con el Gobierno. "La quita es la antesala de la creación de un Estado nuevo: la república federal catalana [...] y mientras van expulsando a las instituciones del Estado, a España de Catalunya. Con el cupo empiezan a recaudar su propia Hacienda y, a partir de ahí, la independencia", describe Ayuso.

La líder madrileña también se ha referido a la reciente reunión en Bruselas entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que ha calificado como un paso más en la "fabricación de la nación catalana". En su opinión, el expresident catalán en el exilio es hoy un actor central para la supervivencia de Sánchez en la Moncloa, lo que precipita la negociación: "Van de rodillas a verlo para que no les deje caer", ha denunciado.

La inmigración y Vox

El día después de que el líder del PSOE, Patxi López, acusara al PP de "ser una fotocopia" de Vox por situar la inmigración en el centro del debate, Ayuso ha acusado al Gobierno ser el responsable del "problema de la inmigración": "Tenemos una inmigración irregular masiva promovida por el Gobierno", ha dicho. Las declaraciones llegan en medio de la polémica por la acogida de migrantes procedentes de Canarias que las comunidades gobernadas por el PP, la mayoría, rechazan. El Ejecutivo ya ha anunciando que usará, si es necesario, las fuerzas de seguridad para hacer cumplir el reparto.

Por ello, la dirigente madrileña del PP ha achacado al Ejecutivo que utilice, según ella, la "llegada irregular de migrantes" como "estrategia para el estallido social" y ha denunciado que las comunidades autónomas se ven obligadas a acoger a menores extranjeros sin contar con recursos suficientes. A su juicio, la política migratoria “alimenta a Vox” y responde a una "estrategia caótica" que deteriora la convivencia. "Si mi consejera de Asuntos Sociales decidiera no acogerlos, por ley podría tener penas de cárcel. Esto está perfectamente orquestado para que haya una convivencia cada vez más difícil", ha asegurado.

La presidenta madrileña no rehúye la confrontación con Sánchez, a quien acusa de haber "secuestrado" las instituciones y de conducir al país hacia un "proceso autocrático". Reivindica que su obligación es "denunciar cada atropello" y no permitir que la sociedad se "acostumbre a lo que no es normal".