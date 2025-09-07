Ciclismo
Feijóo sostiene que para defender la causa palestina "no hay que desprestigiar la Vuelta"
El ciclista español Javier Romo sufrió una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse al paso de los corredores
Un manifestante propalestino provoca la caída del ciclista Javier Romo en la Vuelta a España
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no respalda "lo que ocurre en Gaza" pero tampoco "que una competición sea boicoteada por motivos políticos", y ha sostenido que "para defender la causa palestina no hay que desprestigiar un evento que es de todos los españoles o poner en riesgo la seguridad".
Feijoo ha hecho este comentario en la red social X junto a la publicación de una noticia sobre lo ocurrido este domingo en la Vuelta a España, en la que el ciclista español Javier Romo sufrió una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse sin éxito al paso de los corredores. El corredor del Movistar se levantó y tras localizar la posición del manifestante fue a por él corriendo, sin que se produjeran mayores incidentes.
Tras conocer este hecho el líder del PP ha escrito: "Ni respaldo lo que ocurre en Gaza ni que una competición sea boicoteada por motivos políticos. La Vuelta también es marca España y para defender la causa palestina no hay que desprestigiar un evento que es de todos los españoles o poner en riesgo la seguridad. Así no".
El incidente ocurrido este domingo a unos 56 kilómetros de la meta de Monforte de Lemos (Lugo) se suma a los registrados en los últimos días por parte de personas que protestan contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta por la ofensiva de ese país en Gaza.
Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha clamado este domingo contra el "boicot antisemita" que representan, a su juicio, las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta a España, y ha afirmado: "Ha de pararse ya o lo pagaremos todos".
"El boicot antisemita empieza siempre por los deportes y en la educación, que son los ámbitos de convivencia que no deberían estar politizados", ha escrito Díaz Ayuso. "Y cuestan vidas. Ha de pararse ya o lo pagaremos todos", ha concluido.
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- El juez Marchena analizará el recurso contra la condena por el patrimonio de Rato, que insiste en acusar a Montoro
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Maribel Vilaplana rompe su silencio: 'El foco debe estar en las personas que tenían responsabilidades y poder de decisión
- El novio de Ayuso justifica ante la Audiencia negocios en México y Costa de Marfil para evitar ser juzgado por facturación falsa
- Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
- El abogado general de la UE propone rechazar el recurso de Puigdemont sobre su inmunidad
- Un exmagistrado del Supremo se burla de las personas trans en un acto de Vox en el Congreso: 'Me llamo Francisca Javiera y soy mujer