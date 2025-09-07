López Miras: "Ningún partido ni nadie desde Madrid va a marcar la hoja de ruta de mi Gobierno"

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, inicia el curso político tras un verano marcado por la reciente aprobación de unos Presupuestos que han producido un desgaste sin precedentes a su equipo de Gobierno por las continuas cesiones al partido de Santiago Abascal, que coloca constantemente a la población migrante, especialmente a los menores, en su diana. Pese a todo, parece que volvería a pasar por lo mismo.

¿Le ha merecido la pena la dura negociación de los Presupuestos?

No presentar los Presupuestos, como hace Pedro Sánchez, es lo más fácil, pero gobernar es tener que tomar decisiones y, además, tomarlas pensando en lo mejor para el conjunto de los ciudadanos. Prefiero que se desgaste mi Gobierno a que se desgaste Murcia. Gracias a estas cuentas, por ejemplo, hay 17 millones de euros para la dependencia que van a llegar a 30.000 familias y se van a crear más de 275 plazas en residencias de mayores y personas con discapacidad. Creo que eso merece la pena. Necesitábamos más presupuesto para sanidad, para educación, para coberturas sociales y para bajar impuestos a las familias. Eso es lo que se ha conseguido con la aprobación de los Presupuestos.

El Consejo de Gobierno aprobará el mes que viene el decreto de Vivienda Asequible

Pero Vox no deja de apretar. Ahora dice que no se contenta con el cierre del centro de menores de Santa Cruz; los quiere cerrar todos porque acogen migrantes.

El Gobierno de Sánchez no tiene política migratoria y esto provoca que España sea un coladero de inmigración ilegal. Como respuesta a este problema, pues aparecen este tipo de propuestas tan ilegales. Si tuviésemos un Ejecutivo que asumiese su responsabilidad y entre todos pusiésemos los recursos necesarios para que la inmigración fuera legal y ordenada, nos evitaríamos este tipo de propuestas, como digo, del todo ilegales.

La propuesta de Vox de cerrar todos los centros de menores es del todo ilegal

¿Diría también que es una propuesta racista?

Es ilegal, desde luego. Y me gustaría añadir que al Gobierno de Murcia, la hoja de ruta durante el próximo año se la van a marcar exclusivamente los murcianos; ningún partido, ninguno, y nadie de Madrid tampoco.

Acordó con Vox cerrar el centro de Santa Cruz antes del inicio de curso, que empieza mañana. ¿Han encontrado ya alternativa habitacional para esos menores?

Estamos trabajando en ello. Para mí, lo más importante es que todo el mundo sepa que el Gobierno de Murcia cumple la ley. Siempre. En segundo lugar, que mi Gobierno, como el Ministerio para la Infancia, como la ONU y como la Comisión Europea, cree que los menores deben de estar en entornos lo más parecidos a un hogar y lo más alejado posible a un centro que se pueda masificar. Este es el proceso que hemos iniciado y es el que vamos a llevar a cabo.

¿Era necesario un Plan de Seguridad en una región con menos criminalidad que la media? ¿No le está comprando el discurso a otros?

Murcia es una comunidad segura, pero todo aquello que no se cuida se deteriora. Por eso hemos presentando la estrategia de Murcia Más Segura, 120 millones de euros para dar más seguridad a las familias aumentando la plantilla de policías locales hasta los 3.000 efectivos. El objetivo es que en 2030 tengamos hasta veinte comisarías móviles. Ahora bien, quien más competencia tiene en seguridad es el Gobierno de España. Somos la comunidad autónoma con menos policías nacionales y guardias civiles. Esto hay que corregirlo de inmediato y, por eso, a comienzos de semana le di instrucción al consejero de Presidencia para que aborde con la Delegación del Gobierno esta situación insostenible.

No puede ser que Aragón, con menos población, tenga casi el doble de guardias civiles

¿Tiene cuantificado el déficit de efectivos?

Aquí hay 126 guardias civiles por cada 100.000 habitantes, 40 menos que la media española; y 109 policías nacionales por cada 100.000 habitantes, 48 menos que el resto del país. No puede ser que haya comunidades autónomas con menos población que la Región de Murcia, como Aragón, con casi el doble de guardias civiles. Los murcianos tienen derecho a tener los mismos agentes que les protejan que el resto de los españoles y a sentir la misma seguridad que sienten los demás.

Confirmó esta semana que se va a reunir con el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Lucas. ¿Cómo valora su nombramiento?

Es la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Utiliza al Gobierno de España para hacer oposición a las comunidades. Usa una institución tan importante como la Delegación del Gobierno como plataforma electoral, destinando sus recursos para dar a conocer y para dar recorrido político a quien quieren que sea candidato del Partido Socialista a las elecciones regionales.

¿No espera nada bueno de él?

Lucas ha sido el presidente de la Comisión de Justicia que ha aprobado la amnistía, perdonar y hacer olvidar lo que hicieron los golpistas y separatistas catalanes; ha votado en contra de que se proteja el trasvase Tajo Segura; y mintió cuando le preguntaron ustedes si sería delegado del Gobierno hace unos meses, negándolo tajantemente.

El Plan Industrial no podrá desplegarse en su totalidad si no nos aumentan la capacidad eléctrica

Desde el PP avanzan que este curso político va a estar regado de iniciativas para la juventud.

Hay toda una generación de jóvenes a los que le hemos creado expectativas e ilusiones. Les hemos dicho que si trabajaban, que si estudiaban, que si se esforzaban podrían construir su propia vida. Han hecho lo que les decíamos y ahora las estadísticas dicen que menos del 15% de los jóvenes tiene acceso a una vivienda. Esto está haciendo que tengamos una generación de jóvenes que se están frustrando y a mí me preocupa mucho, a la vez que me ocupa.

¿Y cuándo va a ser realidad el Plan de Vivienda Asequible?

Tenemos prácticamente elaborado el decreto de Vivienda Asequible, que va a ver la luz en octubre con su aprobación en el Consejo de Gobierno. Permitirá que haya más vivienda disponible para facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo a nuestros jóvenes, y también reducirá las trabas para que sea más fácil la construcción. Hemos elaborado con los ayuntamientos un inventario de suelos en los que sea susceptible construir este modelo de vivienda asequible y hemos identificado ya 136 suelos repartidos en 27 municipios de la Región que son adecuados para construir hasta 1.820 viviendas. Aplicaremos medidas de simplificación administrativa para ahorrar trámites y reducir burocracia y vamos a contemplar primas de edificabilidad y modificaciones en el planeamiento urbanístico que permitan adecuar locales a este modelo de vivienda, así como que se pueda destinar suelo de uso terciario de oficina a uso residencial.

Arremete contra el PSOE por utilizar la Delegación del Gobierno 'como plataforma electoral'

El conflicto de Aena con Ryanair, que no nos afecta, ha puesto de manifiesto la dependencia de algunos aeropuertos a esta aerolínea. Es lo que ocurre en la Región.

Creo que se equivoca el Gobierno de España al tomar decisiones que compliquen la viabilidad de aerolíneas como Ryanair. Igualmente, nuestro trabajo es aumentar todas las rutas posibles. Ryanair es un cliente importante, pero también está Volotea y tenemos otras compañías. Cuantos más vengan será mejor, pero si el Gobierno de España aumenta las tasas a las aerolíneas, va a ser muy difícil que aumenten sus rutas.

Murcia se ha quedado fuera de la planificación eléctrica del Gobierno. ¿Teme que afecte a su Plan Industrial?

Pronto verá la luz un Plan Industrial de la Región de Murcia, que va a suponer la creación de 15.000 puestos de trabajo y puede movilizar 700 millones de euros de recursos públicos. Ahora, si no tenemos la capacidad eléctrica que el Gobierno de España sí le está dando a otros territorios, este plan no va a poder desplegarse en su totalidad ni va a poder tener todo el efecto positivo que se ha definido en ese borrador. Es inconcebible que una de las regiones que más está creciendo y que más necesita tener infraestructuras energéticas se quede fuera de la planificación eléctrica nacional.