La 'Catalunya de los 10 millones' pone a prueba los planes de futuro del Govern

De la Catalunya de los 6 millones, un lema que el pujolismo exprimió en 1987, se ha pasado a la de los 8,16 millones alcanzados este mes de agosto. Se trata del crecimiento demográfico más grande de toda su historia. Nunca ha habido tantos catalanes y nunca tan diversos. Pero aún casi sin haber hecho la digestión de lo que este 'boom' ha supuesto en términos sociales y económicos, desde el Govern de la Generalitat ya proyectan el escenario de los 10 millones.

Hay base para ello: es una de las tendencias -por la franja alta- que apunta el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) para 2050, aunque la perspectiva media es que en 2034 se alcancen los 8,5 millones y se estabilice después en los 8,9. Sea como sea, Catalunya crece en población -como también comunidades como Baleares, Valencia o Madrid- y lo hace a un ritmo anual del 1,3%, una realidad que pone a prueba los servicios públicos, las infraestructuras, el modelo económico y la cohesión social.

Dos olas migratorias en solo 25 años

Eso obliga al Govern no solo a reforzar -y revisar- los cimientos del Estado del bienestar, sino a redimensionarlos para los próximos años en un contexto en que la extrema derecha trata de sacar partido poniendo en cuestión que sea sostenible y aprovechando que las costuras del sistema están tensionadas. "La cifra de los 10 millones no es aspiracional, tenemos que apostar por un crecimiento que sea sostenible y basado en la cohesión territorial y social. El problema es que Catalunya todavía no ha hecho los deberes para la Catalunya de los 8 millones", asegura el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

La explosión demográfica que se vive en Catalunya, teniendo en cuenta que el crecimiento vegetativo es negativo porque hay más defunciones que nacimientos, se explica, sobre todo, por el factor migratorio. En los últimos 25 años, Catalunya ha crecido en 1,9 millones de ciudadanos y, de ellos, 1,5 son personas llegadas de otros países en las dos grandes olas que se han producido en este siglo: la primera entre los años 2000 y 2008 y la segunda de 2014 a la actualidad.

El debate sobre el modelo de país

El doctor en sociología y subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics (CED), Andreu Domingo, señala que ese incremento poblacional obliga a centrar el debate en el modelo de país sobre el que se sustenta ese crecimiento y en cómo se refuerzan los servicios públicos y no caer en la trampa de poner el foco en el flujo migratorio con argumentos que rozan el "lepenismo". Menos aún con una extrema derecha que trata de achacar a las personas migradas la falta de vivienda, de trabajo o la complejidad en las escuelas. "No es verdad que estas tensiones sean por el crecimiento poblacional o por la migración, es porque no se han afrontado las reformas necesarias y se han aplicado recortes en los últimos años", argumenta.

Los frentes que abre la Catalunya de los 10 millones -que son, en realidad, los que tiene también por delante la Catalunya de los 8 millones- son múltiples y abordarlos es también un antídoto para desactivar malestares que tratan de capitalizar formaciones como Aliança Catalana y Vox. El Govern cita, por este orden, las cuatro carpetas que considera cruciales abordar: movilidad, vivienda, equipamientos y desarrollo económico. La lógica, relata Dalmau, es que con una mejor red de transportes se puede incidir en el precio de la vivienda construyendo en el segundo y tercer cinturón metropolitano.

El desequilibrio territorial

Y es que a la hora de planificar cómo se acoge el crecimiento poblacional y los equipamientos que hacen falta hay que tener en cuenta la polarización territorial demográfica que padece Catalunya: hay municipios que reciben población, principalmente en el área metropolitana y la costa, pero hay otros que pierden habitantes, sobre todo en la Catalunya interior y las zonas pirenaicas.

Las infraestructuras pueden tener un papel fundamental en una redistribución poblacional más homogénea a largo plazo, así como la creación de oportunidades laborales fuera de Barcelona y su área de influencia y la inversión en los municipios. Justo esta semana se ha lanzado la primera convocatoria de la ley de barrios para invertir 1.600 millones en cinco años en zonas degradadas.

Crisis en transporte y vivienda

Sin embargo, Rodalies acumula décadas de desinversión que se está tratando de revertir a contrarreloj, hay grandes desafíos como la red ferroviaria orbital que, más allá de Barcelona, conecte las capitales de comarca o grandes obras como la de la L9, que se planificó en la época del tripartit. Titánico se presenta también resolver el déficit de vivienda asequible teniendo en cuenta que el parque público es solo del 2% y que los catalanes destinan más de un tercio de su salario en pagarse un techo.

Un tren de Rodalies averiado / ZOWY VOETEN

El Govern de Salvador Illa ha puesto en marcha un plan para construir 50.000 pisos hasta 2030, pero habrá que ver si es suficiente para revertir la emergencia habitacional porque Catalunya acumula un déficit de 10.000 viviendas al año en la última década, por lo que la oferta no cubre la demanda y la que hay es a precios que desbordan los bolsillos de los que la necesitan. La edad de emancipación supera ya los 30 años, en buena parte por los precios de la vivienda y los bajos salarios. "No se trata solo de poner grúas, sino de movilizar solares y desarrollar planes urbanísticos que llevan años sin desencallarse", sostiene Dalmau. Al mismo tiempo, según el Idescat, hay más de 400.000 viviendas vacías.

Déficit de médicos y complejidad en las escuelas

En cuanto a los pilares que sostienen el estado del bienestar, es también una asignatura pendiente cómo robustecer la sanidad pública y los servicios sociales para atender a cada vez más gente con una longevidad más alta -los mayores de 65 años representan ya un 20% de la población- y con una mayor complejidad, una tendencia que seguirá creciendo. Continúa arrastrándose un déficit de médicos en la atención primaria y unas 14.000 personas están en lista de espera para acceder a una plaza pública en una residencia.

En el ámbito de la educación, las escuelas afrontan el resto mayúsculo de tener en sus manos la cantera para la cohesión social, cosa que implica recursos para atender a una diversidad cada vez más compleja no solo por razones de origen, sino por razones socioeconómicas. Es cierto que cada vez hay menos alumnos -este curso, 2.000 menos-, pero más necesidades educativas especiales, además de tener que gestionar los 75.000 alumnos que se incorporan durante el curso de forma muy heterogénea. El catalán, que justamente gana hablantes gracias al crecimiento poblacional pese a su retroceso en su uso social, juega un papel fundamental en el proceso integrador no solo en la escuela, sino fuera de ella.

Aula de una escuela catalana, este curso. / Marc Asensio

El modelo productivo

Pero la cohesión social tiene que ver también con la brecha socioeconómica y la tasa de riesgo de pobreza, enquistada en más de un 20%. Son las personas migradas las que ocupan buena parte del nuevo empleo de bajo valor añadido, es decir, con salarios precarios. Domingo argumenta que las olas migratorias se explican por la demanda de trabajo de los últimos años en ámbitos como el turismo, la hostelería, los servicios y la agricultura intensiva, así como en los empleos del sector de los cuidados.

"Eso no quiere decir que los trabajadores sean de baja calificación. Además, no son trabajos marginales, todo lo contrario: pesan mucho en nuestro PIB. Otra cosa es a quién llega esta riqueza", asegura el demógrafo, que preside también el Institut d'Estudis Catalans. Democratizar las oportunidades pasa, a su juicio, por cambiar el sistema productivo".

"Necesitamos aumentar la calidad del sistema productivo", admite el conseller Dalmau, que pone el reto en lograr una "mayor productividad" y en la necesidad de "redireccionar el modelo" apostando por campos como la investigación y la industria. Señala, sin embargo, como un freno las reticencias territoriales -principalmente por motivos ambientales- que en los últimos años ha habido ante el planteamiento de nuevos polígonos industriales y defiende un turismo "desestacionalizado" que reduzca la temporalidad de los contratos y en el que tengan cabida grandes acontecimientos como la Ryder Cup. Ese modelo topa frontalmente con los que defienden que la emergencia climática obliga a un decrecimiento.

Camareros atendiendo mesas / Europa Press

El desafío ambiental

Y es que el incremento poblacional de Catalunya supone también un desafío ambiental sin precedentes. La expansión urbana pone en riesgo la conectividad de los ecosistemas. El aumento poblacional intensifica también la sobreexplotación de recursos. ¿La presión sobre los acuíferos y embalses obligará a ampliar la desalinización, un proceso con alto consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero? Más habitantes implican además una demanda creciente de electricidad, en plena transición ecológica hacia modelos renovables, y también más demanda de alimentos. ¿Se intensificará de la agricultura, erosionando suelos y contaminando acuíferos, o se importarán más productos?.

"El peor enemigo que podemos tener es no tomar decisiones", asegura Dalmau en nombre de un Govern, el de Salvador Illa, que quiere hacer bandera de la "gestión" tras una década en la que considera que se ha debatido mucho sobre la relación entre Catalunya y España y ha quedado relegada la acción. El reto no es solo crecer, sino el cómo se crece y si la receta es sostenible.