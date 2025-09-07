EH Bildu y PNV ven casi imposible que se aprueben los Presupuestos, pero se sentarán a negociar con Sánchez

"Hay que buscar la cuadratura del círculo", defendía Aitor Esteban en los pasillos del Congreso poco antes de dejar sus responsabilidades como portavoz parlamentario para asumir el liderazgo del PNV, a finales de marzo. Una cuadratura del círculo que, según él, exigía cesiones de todos los partidos del bloque de la investidura para mantener viva la legislatura, pero que ahora ve "casi imposible" de lograr en la negociación de los Presupuestos. No es el único en pensarlo. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también considera "muy difícil" que las cuentas públicas para 2026 salgan adelante. Pese a todo, ambos se sentarán a negociar con Pedro Sánchez, aunque adelanten que servirá de poco.

En una legislatura en la que EH Bildu se ha demostrado uno de los socios más fiables del Gobierno y el PNV, pese a varios desplantes al Ejecutivo, sigue como uno los aliados prioritarios de Sánchez, ambas formaciones están fuera del foco de la negociación presupuestaria, con toda la atención puesta en ERC, Junts y Podemos. Con todo, ambos partidos son indispensables para alcanzar la mayoría absoluta y empiezan a advertir de la necesidad de unas nuevas cuentas públicas para la viabilidad de la legislatura.

En los últimos días, Otegi y Esteban han querido dejar claro que se sentarán a negociar con el Gobierno, pese a que auguran poco futuro a las conversaciones ante las exigencias cruzadas de otras formaciones. Sin embargo, ambos dirigentes han vuelto a hacer gala de la discreción que suele caracterizar sus intervenciones y han evitado poner un precio público a su apoyo a los hipotéticos Presupuestos de 2026.

Sin "pegamento" para el acuerdo

"Nosotros vamos a acudir al debate presupuestario con toda la voluntad del mundo", aseguró Otegi el pasado martes en una entrevista en EiTB. Durante los últimos años, EH Bildu se ha convertido en el socio más estable de Sánchez, sin apenas elevar la voz contra la coalición de PSOE y Sumar y ofreciendo su apoyo en casi todas las votaciones. Tras las elecciones veraniegas de 2023, los abertzales apoyaron la investidura del líder socialista, pero no trascendió ningún acuerdo público entre ambas formaciones. Algo que el PP ha denunciado, asegurando que existen pactos secretos.

No obstante, EH Bildu ha evitado plantear líneas rojas en su relación con el Gobierno en esta legislatura. Otegi tampoco lo hizo esta semana al hablar de los presupuestos. Eso sí, el coordinador general ve "muy difícil" que Sánchez logre un pacto con todos sus socios. "Cuando se habla de un bloque de investidura, ese bloque es inexistente. Un bloque de Gobierno tiene que tener un programa político acordado y eso no ha existido", aseveró antes de apuntar que si no existe ese "pegamento" lo que hay "son intereses de partido" que hacen "que los presupuestos sean más inviables".

Ante la "neblina"

Sobre qué hará EH Bildu en la negociación se pronunció un día antes Esteban. El líder del PNV auguró que los abertzales van a "facilitar todo" porque tienen un "interés especial en que el Gobierno se mantenga", ya que con un Ejecutivo del PP "su protagonismo puede desaparecer en gran medida". Preguntado sobre cuál será su actitud en la negociación, el dirigente jeltzale apuntó que ellos también se sentarán a la mesa para colaborar "de manera leal, intentando llegar a acuerdos".

Aunque Esteban sí puso precio al respaldo de sus cinco diputados: el cumplimiento del acuerdo de investidura y el traspaso de competencias a Euskadi para terminar de cumplir con el Estatuto de Gernika. El líder del PNV apuntó que el Ejecutivo va con retraso respecto al calendario de competencias que pactaron en 2024 y confió en que en los próximos meses haya avances. Aun así, Esteban evitó enumerar de manera concreta las competencias para no condicionar la negociación.

Al igual que Otegi, mencionó que "cada partido va a marcar su perfil" ante la "neblina" que se cierne sobre el futuro de la legislatura. En concreto, señaló a Podemos como uno de los principales obstáculos para lograr un acuerdo, algo que fuentes de EH Bildu también comparten. Además, Esteban adelantó que aquella "cuadratura del círculo" por la que tanto predicó quedará a un lado en este escenario: "En lo que nosotros no estemos de acuerdo, le diremos al Gobierno que no puede ser". También auguró que Sánchez es lo suficientemente "duro" para resistir sin Presupuestos. Sobre todo, porque "tampoco hay una alternativa a ese Gobierno".