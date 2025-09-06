El PSOE acusa a Feijóo de ser un "hooligan" por no acudir a la apertura del año judicial y considera al PP "prácticamente antisistema"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha arremetido este sábado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha calificado de "hooligan" por no asistir a la apertura del año judicial y acudir en su lugar a un acto de su formación. En declaraciones desde la Casa del Pueblo de Picassent (Valencia), tras un encuentro con militantes, López ha afirmado que el PP se está "convirtiendo prácticamente en un partido antisistema" debido a lo que considera una obsesión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su "frustración enorme por no gobernar".

El líder de la oposición no asistió a la cita en señal de protesta por lo que considera un "ataque" de Sánchez a los jueces, en referencia a cuando el jefe del Ejecutivo dijo que "algunos jueces hacen política", pero también por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Uno puede ser todo lo crítico que quiera, con toda la contundencia en la expresión que quiera para criticar una política, una decisión, una situación, pero luego hay que saber estar", ha defendido López.

A su juicio, el plantón de Feijóo demuestra "una enorme falta de institucionalidad". "Después de criticar uno tiene que estar allí donde se respetan a las instituciones”, ha argumentado López. Y ha rematado: "No necesitamos 'hooligans' en la política, y él lo está siendo". El portavoz del PSOE criticó además que el PP haya centrado su discurso en la inmigración en las últimas semanas. "Si quiere ser una fotocopia de [Santiago] Abascal lo está consiguiendo, pero la gente suele preferir el original al fotocopia", ha señalado irónicamente.

El dirigente socialista ha contrapuesto el inicio de curso del PSOE, marcado por medidas "para ayudar a la gente y para que este país siga avanzando", con la estrategia del PP. Como ejemplo del trabajo de su partido, López destacó la propuesta de un pacto de Estado contra el cambio climático, tras los incendios que han afectado al país -principlamente autonomías del PP- y sobre el cual los populares se desmarcan, de momento. El socialista también ha recordado que ya se han declarado zonas catastróficas en las áreas afectadas por los incendios y se han activado los primeros decretos de ayuda a los afectados.

Un mensaje a Junts

En la línea de defender la acción del Gobierno y la gestión de su partido, López ha puesto sobre la mesa que la semana que viene se debatirá la reducción de la jornada laboral, una medida para el que el Ejecutivo necesitaba el 'sí' de Junts, que todavía no ha logrado. En ese sentido, ha advetido a los grupos que pretendenan oponerse que es una medida demandada por "la inmensa mayoría" de la sociedad y que acompasa a España "a los tiempos que ya se viven en el mercado laboral con las nuevas tecnologías”.

Los posconvergentes siguen en su 'no', como aclaró el secretario general de Junts, Jordi Turull, esta semana en una entrevista y siguen negociando con la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la norma para lograr un consenso que permita que tire adelante en el Congreso. Junts ve "lejos" el acuerdo y sigue viendo un planteamiento "antagónico" de la norma, que creen que tal y como está redactada ahora podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas e implicar una "destrucción" de puestos de trabajo