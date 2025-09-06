El Parlament revisará y actualizará su marco legal para reforzar el autogobierno y evitar la inseguridad jurídica

Una de las prioridades del presidente del Parlament, Josep Rull, es que la cámara sea más eficiente, ágil y autónoma. No solo en materia ambiental -con un plan climático ya en marcha- o en la gestión interna de recursos, sino también en el ámbito normativo. Antes de las vacaciones, la Mesa presentó un documento con recomendaciones a los grupos parlamentarios para acelerar la tramitación de las leyes. Ahora, Rull ha avanzado en una entrevista con la ACN que el Parlament trabaja en dos cartografías legislativas: una destinada a identificar los ámbitos en los que la cámara tiene margen para legislar y ampliar su autogobierno, y otra para ordenar el marco normativo, detectar duplicidades y mejorar la eficacia de las leyes.

El objetivo es optimizar la legislación, reduciendo los plazos de tramitación y asegurando que las normas aprobadas sean claras, aplicables y estén actualizadas. Según Rull, muchas leyes han quedado obsoletas o no se han aprobado a tiempo, lo que provoca que normas estatales entren en vigor de forma inmediata en Catalunya, limitando la capacidad del Parlament de ejercer plenamente su autogobierno.

Sesión en el Parlament de Catalunya. / EP

La primera cartografía, la más avanzada, que se hará pública a finales de 2025, permitirá identificar con precisión los ámbitos donde la cámara puede actuar para actualizar normas y cubrir vacíos legales, evitando que leyes estatales ocupen competencias que corresponden a la Generalitat. "Hay demasiados casos en los que, en aquello de lo que tenemos competencias, ya sea por no legislar o porque nuestras leyes han quedado obsoletas, normas básicas del Estado acaban convirtiéndose en normas de ejecución inmediata", subraya Rull.

Acabar con inseguridad jurídica

La segunda cartografía tendrá un enfoque técnico, centrado en detectar duplicidades normativas que puedan generar inseguridad jurídica. En ocasiones, explica el presidente del Parlament, se han aprobado varias leyes sobre un mismo asunto sin que quede claro qué disposiciones han quedado derogadas, provocando confusión dentro y fuera del hemiciclo.

Rull insiste en que no es necesaria una reforma del reglamento para implementar estas mejoras. "Estamos buscando todos los equilibrios, pero en principio creo que con el reglamento actual, con acuerdo político y haciendo una buena interpretación del reglamento, hay mucho margen para poder hacer las cosas con mayor rapidez y flexibilidad", explica el jefe de la Cámara.

Un mecanismo de autoevaluación

En cuanto a la calidad legislativa, Rull ha señalado que le gustaría que existiera un mecanismo de autoevaluación que, dos años después de aprobarse una ley, permitiera al Parlament comprobar, fuera de la confrontación política, si se habían cumplido los objetivos de la norma. Según explica, este sistema serviría para evaluar, por ejemplo, si se había aprobado el reglamento de la ley en el plazo previsto o si contaba con la dotación presupuestaria adecuada.