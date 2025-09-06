El Govern facilita el acceso al idCAT Móvil, el sistema de identificación digital de la Generalitat, a los catalanes que viven fuera

El Govern da un paso más para acercar los trámites digitales a los casi medio millón de catalanes y catalanas que residen fuera del país. A partir de ahora, es posible obtener el código de validación del sistema de identificación digital idCAT Móvil a través de WhatsApp, además del canal habitual por SMS, lo que facilita el acceso a quienes tenían dificultades para recibir mensajes de texto en algunas zonas de Estados Unidos o América del Sur.

Desde que, a finales de agosto, se incorporó el envío del código mediante WhatsApp, ya se han activado centenares de cuentas a través de esta vía, según el Executiu, lo que representa aproximadamente el 20% de los nuevos registros de idCAT Móvil. Se trata de un sistema gratuito de identificación y firma digital que permite realizar trámites de manera segura y ágil desde cualquier dispositivo.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha destacado la relevancia de la medida: "Se trata de garantizar sus derechos como catalanes y catalanas; que puedan ejercerlos fuera del país igual que aquí. Esta ha sido una reivindicación histórica de la comunidad catalana en el exterior, y estamos satisfechos de haber podido ampliar estos accesos de manera significativa".

Por su parte, el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, ha señalado que la iniciativa forma parte de la "revolución tecnológica y la transformación digital" impulsada por el Govern, en el marco de la reforma de la Administración para simplificar los trámites y acercar los servicios públicos a la ciudadanía. "Todas las mejoras que promovemos buscan reducir barreras, aumentar la accesibilidad y agilizar la relación de las personas con la Generalitat, también para quienes residen en el extranjero", ha concluido.

La medida ha sido posible gracias a la colaboración entre el Departament de Presidència, el Departament d’Unió Europea i Acció Exterior y la Administración Abierta de Catalunya (AOC), que han trabajado conjuntamente para perfeccionar el sistema de registro y acceso al idCAT Móvil para los residentes fuera del país.

Más servicios digitales para la Catalunya Exterior

En agosto, el Govern también amplió la oferta de servicios digitales destinados a los catalanes residentes fuera, incorporando trámites en ámbitos de talento, becas y premios, memoria histórica y salud. Con estas incorporaciones, el catálogo de servicios disponibles pasa de 122 a 142, un incremento del 16,4%, ya accesibles desde la web de Catalunya Exterior.

Asimismo, desde los departamentos implicados se están adaptando los formularios para mejorar la experiencia de los usuarios en el extranjero, incluyendo la gestión más intuitiva de datos bancarios de entidades fuera de España.