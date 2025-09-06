Memoria histórica
La Generalitat devuelve los restos de un combatiente republicano a su familia 87 años después
El cuerpo de Julio Lizana Rodríguez, que murió en enero de 1939 en el frente de Bellprat (Anoia), ha sido reconocido mediante el programa de identificación genética de la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica
El Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha devuelto este sábado los restos del combatiente republicano en la Guerra Civil Julio Lizana Rodríguez a su familia, tras haberlos recuperado 87 años después. Es la persona número 27 que ha sido localizada en Catalunya desde que se empezó en 2016 el programa de identificación genética de la Generalitat, lo que "hace posible poner nombre a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista y devolver los restos a las familias", informa este sábado la conselleria en un comunicado.
Espadaler ha entregado los restos en el cementerio de Claravalls, en Tàrrega (Urgell), donde la familia ha querido sepultar los restos del familiar muerto en combate el 16 de enero de 1939 en Bellprat (Anoia) por un explosivo. Los familiares también han recibido la memoria de identificación con los resultados de los estudios genéticos, antropológicos, arqueológicos e históricos.
Espadaler ha dicho que este proceso ha sido un acto "de justicia, pero sobre todo de dignidad, esta dignidad que nunca perdió Julio", y ha añadido que no son tantos los casos en que se puede identificar a personas a través del ADN.
