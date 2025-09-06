El Congreso afronta un otoño caliente con los Presupuestos en el aire y varias leyes polémicas

El curso parlamentario echará a andar este martes, cuando Francina Armengol de comienzo a la primera sesión parlamentaria de septiembre. El clima bronco con el que cerró el Congreso en julio será el mismo con el que se encuentren los diputados a su regreso del periodo estival, si no peor tras un verano que quedará marcado por la ola de fuegos que ha azotado varias comunidades autónomas. Pero al margen del tono crispado, de los cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y las comisiones de investigación, la Cámara baja seguirá trabajando en proyectos legislativos, aunque no parece que el otoño vaya a ser sencillo.

La ley estrella que marcará la política en los próximos meses es el proyecto de Presupuestos Generales de 2026. En el Gobierno están comprometidos a llevar las cuentas públicas al Congreso, aunque admiten que lograr su aprobación es complejo. Además, el Ejecutivo aún no ha dado el pistoletazo de salida a la elaboración del proyecto de Presupuestos, por lo que está por ver cuándo presentarán las cuentas. El primer paso determinante será la votación de la senda de estabilidad, momento que Junts aprovechó el pasado año para echar por tierra los Presupuestos. No obstante, lo que está claro es que las negociaciones para las cuentas públicas influirán en los próximos meses en el resto de decisiones políticas.

El primer examen del curso para el Gobierno será este mismo miércoles, con la votación de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley para rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanales. En el Ejecutivo y, más concretamente, en Sumar ya asumen que suspenderán esta primera prueba ante la negativa de Junts a dar respaldo a la iniciativa estrella de Yolanda Díaz. Salvo que las negociaciones de última hora den frutos, los posconvergentes sumarán sus votos a PP y Vox para devolver el texto al Gobierno. Eso sí, la cosa no acabará aquí. Díaz ya ha avisado de que volverá a enviar la ley al Congreso para volver a intentarlo.

Del proyecto estrella de Díaz al de Félix Bolaños. El Ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes impulsó hace meses una reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, la cual llevó a que miles de jueces fiscales se manifestaran en junio al entender que ataca al principio de independencia judicial. Aun así, los socios del Gobierno avalaron la norma ante las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.

Sin embargo, Bolaños tiene complicado seguir avanzando. Junts ha registrado enmiendas parciales para disolver la Audiencia Nacional, obligar a los jueces que ejerzan en Catalunya a conocer la lengua catalana y desarrollar una especie de CGPJ catalán, entre otras cosas. Peticiones que muy difícilmente podrá aceptar el ministro de Justicia.

Con el precio de la vivienda y la asunción de que es el principal problema de los españoles, sobre todo de los jóvenes, en el Congreso hay media decena de leyes para tratar de poner remedio a esta situación. El PSOE registró una iniciativa con subidas fiscales para pisos turísticos y viviendas vacías y bonificaciones para aquellos caseros que rebajen el precio del alquiler. ERC y EH Bildu también presentaron sus propios textos y Sumar, junto a varios aliados, otra ley para poner coto a los alquileres temporales. Falta por ver si alguna prospera.

Entre las normas que llevan meses aparcadas en un cajón está la iniciativa legislativa popular para la regularización de cerca de 500.000 migrantes. El Gobierno trabajó durante meses con sus socios en esta norma, sin embargo, después frenó su tramitación, pese a que fuentes de distintos partidos aseguran que se había llegado a un cierto entendimiento. Varios de los aliados llevan meses reclamando al Ejecutivo que desbloquee la tramitación y permita su aprobación.

Además, entre las más de 60 leyes que están en tramitación en el Congreso están la reforma de la conocida como 'ley Mordaza', actualmente bloqueada; el proyecto de ley para la modificación de la ley de Secretos Oficiales que Sánchez comprometió al PNV; la Ley de Movilidad Sostenible y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.