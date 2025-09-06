Los Comuns sitúan la educación como "prioridad fundamental" en la negociación de los presupuestos

La educación será uno de los ejes centrales de las negociaciones presupuestarias entre los Comuns y el Govern de Salvador Illa en los próximos días, cuando la consellera de Economía, Alícia Romero, inicie las conversaciones con sus socios -también ERC- para abordar las cuentas públicas de 2026. Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de los Comuns, ha subrayado que revertir el infrainanciamiento del sistema educativo catalán es una "prioridad fundamental" para su grupo. Eso sí, los Comuns ya avisaron que antes de sentarse a hablar, el Govern debe poner en marcha el cuerpo de inspectores que velen por el cumplimiento de la ley de vivienda y el tope de alquiler.

En un encuentro con los medios tras reunirse con miembros de la comunidad educativa de Sabadell, Pisarello y Joan Mena, exdiputado y concejal de En Comú en el Ayuntamiento de Sabadell, han coincidido en que cualquier acuerdo presupuestario deberá garantizar una apuesta clara por la educación pública e inclusiva. "Una de las condiciones de los Comuns será, sí o sí, reforzar la escuela pública con más recursos humanos e infraestructuras", ha añadido Mena.

En este sentido, los dirigentes han trasladado a la consellera de Educación, Esther Niubó, un mensaje contundente: el profesorado "necesita menos correos de felicitación y más recursos públicos para impulsar una educación pública de calidad". Mena ha insistido en la necesidad de apoyar la escuela inclusiva y ha advertido que "los decretos sin financiación son papel mojado". Solo con recursos suficientes, ha subrayado, será posible romper con el déficit histórico que sitúa a Catalunya a la cola del Estado en inversión educativa.

Una negociación complicada

Romero no lo tendrá fácil. Aunque pueda atender algunas de las demandas de los Comuns -incluido el cuerpo de inspectores-, necesita también los votos de los republicanos para sumar la mayoría -PSC, ERC y Comuns- que hasta ahora ha permitido al Govern cierta estabilidad y que será necesaria para aprobar los presupuestos. El partido de Oriol Junqueras ya ha avisado que dejará la silla de la negociación vacía hasta que no se apruebe la financiación singular pactada con los socialistas. Mientras se resuelve esta compleja cuestión, que implica también al Gobierno central, el Executiu avanza con los Comuns en la elaboración de su lista de peticiones.

El embargo de armas a Israel

Además, Pisarello ha instado al Gobierno español a "pasar de las palabras a los hechos" en referencia a las declaraciones recientes del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que rechazaba mantener relaciones "normales" con Israel mientras dure la masacre. El dirigente exigió que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños lleve el próximo martes al Consejo de Ministros "un decreto ley que detenga con urgencia la compra y venta de armas con Israel que permite esta masacre".

Y ha añadido: "Si la comisaria Teresa Ribera dice que lo que está pasando es un genocidio, nosotros exigimos al ministro Albares que sea el Gobierno del Estado quien aplique sanciones y suspenda los acuerdos comerciales y de todo tipo con Israel mientras dure el genocidio".