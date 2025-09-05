Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Sigue en directo el desayuno informativo de Salvador Illa desde València

Desayuno informativo con Salvador Illa en València, en directo

Mateo L. Belarte

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, participa esta mañana en un desayuno informativo en el que compartirá con los asistentes los detalles de su modelo territorial. El foro se enmarca dentro de una gira que Illa está realizando de la mano de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', y con la colaboración de los diarios regionales del grupo, como Levante-EMV, Información y Mediterráneo, y de la propia Generalitat de Cataluña.

El encuentro arrancará a las 10.00 horas, con una primera intervención la ministra de Universidades y secretaria del PSPV, Diana Morant. Tras ella, intervendrá Illa. A continuación, el presidente de la Generalitat de Cataluña mantendrá un coloquio con el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  2. El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
  3. Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido
  4. Salvador Illa y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la reunión en Bruselas
  5. La Oficina Antifrau de Catalunya advierte a tres administraciones de posibles amaños en contratos públicos
  6. El juez Peinado requiere a Moncloa todos los correos de la cuenta de Begoña Gómez desde julio de 2018
  7. El Ejército de Aire recibe a la princesa Leonor como alumna en plena campaña para solucionar su carencia de efectivos
  8. El Govern aprobará este martes el techo de gasto con la vista puesta en los presupuestos para 2026

Sigue en directo el desayuno informativo de Salvador Illa desde València

Sigue en directo el desayuno informativo de Salvador Illa desde València

Desayuno informativo con Salvador Illa en València, en directo

Desayuno informativo con Salvador Illa en València, en directo

La defensa de la ayudante de Begoña Gómez denuncia una nueva manipulación del juez Peinado

La defensa de la ayudante de Begoña Gómez denuncia una nueva manipulación del juez Peinado

El PP catalán critica las políticas en educación de Illa y lanza una campaña a favor del trilingüismo y la concertada

El PP catalán critica las políticas en educación de Illa y lanza una campaña a favor del trilingüismo y la concertada

DIRECTO AÑO JUDICIAL | La presencia del fiscal general y la ausencia de Feijóo caldean el año judicial más tenso

DIRECTO AÑO JUDICIAL | La presencia del fiscal general y la ausencia de Feijóo caldean el año judicial más tenso

El fiscal general desoye las críticas y acude a la apertura judicial en pleno choque entre poderes

El fiscal general desoye las críticas y acude a la apertura judicial en pleno choque entre poderes

El juez Marchena analizará el recurso contra la condena por el patrimonio de Rato, que insiste en acusar a Montoro

El juez Marchena analizará el recurso contra la condena por el patrimonio de Rato, que insiste en acusar a Montoro

Un exmagistrado del Supremo ridiculiza a personas trans durante un acto de Vox en el Congreso: “Me llamo Francisca Javiera”

Un exmagistrado del Supremo ridiculiza a personas trans durante un acto de Vox en el Congreso: “Me llamo Francisca Javiera”