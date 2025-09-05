Sigue en directo el desayuno informativo de Salvador Illa desde València

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, participa esta mañana en un desayuno informativo en el que compartirá con los asistentes los detalles de su modelo territorial. El foro se enmarca dentro de una gira que Illa está realizando de la mano de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', y con la colaboración de los diarios regionales del grupo, como Levante-EMV, Información y Mediterráneo, y de la propia Generalitat de Cataluña.

El encuentro arrancará a las 10.00 horas, con una primera intervención la ministra de Universidades y secretaria del PSPV, Diana Morant. Tras ella, intervendrá Illa. A continuación, el presidente de la Generalitat de Cataluña mantendrá un coloquio con el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí.