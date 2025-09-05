CASO MONTORO
El PSOE defiende la "exquisita actuación" del juez del caso Montoro y el "impecable" trabajo de los Mossos
Los socialistas rechazan, como pide el despacho que fundó el exministro de Hacienda del PP, que se anule la investigación
Tono Calleja FlórezTono Calleja Flórez
Redactor
(Gijón, 1974). Licenciado en Ciencias de la Información-Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Comencé mi periplo haciendo prácticas en La Voz de Asturias (Grupo Zeta), para después pasar a la sección de Internacional de El País. Mi primer trabajo fue en El Faro de Melilla, diario en el que llegué a desempeñar la labor de director. En la Región de Murcia me encargué de la sección de Política en La Opinión de Murcia, periódico de la Editorial Prensa Ibérica (EPI). Ya en Madrid fui redactor en El País en la sección de Local hasta pasar a Tribunales en infoLibre.
También trabajé en la misma sección en Vozpópuli y La Razón antes de incorporarme como periodista a EL PERIÓDICO a las áreas de Tribunales e Investigación.
Especialista en Tribunales, Política, Internacional
Escribe desde España
Ángeles VázquezÁngeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales desde 1996. Primero en Europa Press, donde fui jefa de la sección de tribunales hasta que me incorporé a 'Público'. El cierre de su edición en papel me llevó a pasar al 'otro lado' e incorporarme a prensa del Ministerio de Justicia. Acabada esa etapa colaboré con el 'Ara' hasta que me incorporé a la redacción de 'El Mundo'. Llegué a 'El Periódico' en 2016 y desde entonces vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Cristina GallardoCristina Gallardo
Redactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.
La representación legal del PSOE en el caso Montoro ha defendido en un escrito dirigido al magistrado que investiga la causa, Rubén Rus Vela, la "exquisita actuación" del propio instructor, así como el "impecable" trabajo desarrollado por los Mossos d'Esquadra, que junto con la UCO de la Guardia Civil actúan como Policía Judicial en el procedimiento en el que el exministro Cristóbal Montoro está investigado desde el 16 de diciembre de 2021.
En un escrito de este viernes 5 de septiembre, al que ha tenido acceso esta redacción, los socialistas rechazan el recurso que interpuso el despacho Equipo Económico, que fundó el propio Montoro en 2006, contra los autos de 2018 que iniciaron la causa, al hallar los Mossos unos correos electrónicos que apuntaban a la existencia de unas presunta trama que pretendía "influir decisivamente en reformas legislativas favorables".
Equipo Económico ha solicitado en un recurso la nulidad de todo lo investigado al considerar irregular el inicio de las pesquisas tras hallar de forma causal los emails sospechosos.
Pero el PSOE no está de acuerdo, y defiende que "el recurso ha de ser desestimado" por "la plena validez y la exquisita actuación del Juzgado en garantía de todos los derechos que dice vulnerados".
La letrado del PSOE rechaza que los agentes catalanes realizaran una investigación prospectiva, como alega Equipo Economico, al descargar correos que nada tendrían que ver con el objeto de investigación. "Al hacer tal afirmación se contradice a sí mismo dado que el propio recurrente transcribe parte del acta de entrada y registro, documento donde se aprecia la impecable actuación de los Mossos d’Esquadra, que en lugar de llevárselo todo aplican criterios claramente reductores", dice la abogada.
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- El juez Marchena analizará el recurso contra la condena por el patrimonio de Rato, que insiste en acusar a Montoro
- Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido
- Salvador Illa y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la reunión en Bruselas
- El juez Peinado requiere a Moncloa todos los correos de la cuenta de Begoña Gómez desde julio de 2018
- El abogado general de la UE propone rechazar el recurso de Puigdemont sobre su inmunidad