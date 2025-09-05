El PP Europeo celebrará una cumbre sobre seguridad en Badalona y otra sobre industria en Barcelona

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha anunciado la celebración de dos cumbres internacionales de “alto nivel” en Catalunya en los próximos días. La primera tendrá lugar el 29 de septiembre en Badalona, gobernada por el popular Xavier García Albiol, y abordará cuestiones de municipalismo, inmigración y seguridad. La segunda se celebrará en Barcelona los días 2 y 3 de octubre, con la industria, la competitividad, las relaciones transatlánticas y también la inmigración como ejes centrales. A esta última asistirán los primeros ministros de los países donde gobierna el PPE.

Montserrat ha hecho el anuncio durante el acto de inicio del curso político celebrado en el Hotel Avenida Palace de Barcelona. "Es una muestra de la importancia que tiene Catalunya para el PPE", ha subrayado la dirigente popular. En ambas citas se espera la participación de destacados líderes internacionales y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.