El PP catalán critica las políticas en educación de Illa y lanza una campaña a favor del trilingüismo y la concertada

El PP catalán ha situado la educación en el centro de su arranque político tras el verano. La formación lanzará en los próximos días una campaña que recorrerá las calles de Catalunya con carteles y folletos en los que denuncia la situación del sistema educativo y plantea propuestas alternativas a las desplegadas por el actual Govern de Salvador Illa, que tilda de "fracasadas".

El principal argumento de los populares para criticar la gestión de Illa es que consideran que la Conselleria de Educació mantiene unas políticas "continuistas" respecto a los ejecutivos anteriores, cuyos resultados consideran "nefastos". Para justificarlo, citan los datos de las pruebas PISA de 2022, en las que Catalunya quedó por debajo de la media española, y los últimos resultados de competencias básicas de 4º de ESO, que la propia consellera, Esther Niubó, reconoció que no eran los esperados. Tras conocerse estos indicadores, el Govern firmó un convenio de colaboración con la OCDE, dotado con 1,48 millones de euros, para intentar revertir la situación y anunció un programa para reforzar las Matemáticas y las lenguas, dos de las asignaturas peor valoradas.

Los populares no atribuyen la totalidad de la responsabilidad al PSC, pero sí hablan de una "dejadez acumulada" durante años que el actual Govern tiene la obligación de corregir con una reforma "radical". "La política catalana, desde la época del tripartit, ha destrozado el sistema educativo: hemos pasado de ser un referente a liderar los desplomes en calidad y en resultados", explica a EL PERIÓDICO el portavoz del PPC en el Parlament, Juan Fernández.

Las dos crisis de la conselleria

La campaña también incide en las dos grandes crisis recientes que han sacudido a la Conselleria de Educació: la adjudicación de plazas de FP, que provocó una oleada de críticas el pasado curso al dejar 31.000 alumnos sin puesto en la primera convocatoria; y el caos en la asignación de plazas docentes antes de este verano por un error informático que acabó con la destitución del subdirector general de plantillas. "Son errores gravísimos consecuencia de una administración fallida y arcaica", denuncia Fernández, que los atribuye a un sistema burocrático "desbordado" y "descontrolado".

Bajo el lema "Por una educación de calidad y en libertad", el PPC apunta a los problemas que, a su juicio, arrastra el sistema: falta de recursos humanos y económicos, deterioro de los edificios, problemas de climatización en las aulas, la carencia de un "modelo trilingüe", más de 900 barracones todavía en uso, déficit de plazas de Formación Profesional y encarecimiento del inicio de curso para las familias. Los populares también reclaman más apoyo y financiación para la escuela concertada, que consideran un pilar básico del sistema, y acusan a los últimos gobiernos de haberla "asfixiado" en beneficio de la red pública, lo que, a su juicio, limita la "libertad" de las familias para elegir centro.

Juan Fernández, portavoz del PP, en el Parlament de Catalunya. / Jordi Otix / EPC

El Govern ya se ha puesto manos a la obra en algunas cuestiones, como revertir la falta de profesores con la incorporación de 1.650 docentes a partir de este curso o la prórroga del bono escolar para la compra de material, con el objetivo de aliviar el encarecimiento del inicio de curso que sufren las familias. En cambio, en otros ámbitos, como la climatización de las aulas o la eliminación de barracones, no se han anunciado acciones. Mientras que el Departament, tal como explicó la consellera a EL PERIÓDICO, trabaja en un plan conjunto con Territori y Empresa para afrontar las altas temperaturas en las escuelas que todavía no ha dado a conocer, no hay un proyecto concreto para erradicar los módulos prefabricados, aunque la cifra se ha reducido un 7,4% en los últimos tres años, cuando alcanzaban el millar.

Otra de las propuestas del PPC es la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, una medida que también defienden otros partidos del arco parlamentario como PSC, ERC y los Comuns. Actualmente solo es gratuita el I-2 -el curso más mayor-, aprobado por el Govern de Aragonès. Los socialistas se comprometieron a extender este curso la bonificación al I-1 -como consta en su pla de Govern-, pero la falta de presupuestos frenó su aplicación. Pese a ello, la medida forma parte de los acuerdos de investidura con ERC y Comuns, y el Executiu mantiene su voluntad de desplegar la gratuidad en los próximos cursos.

Un modelo trilingüe

El PPC exige, además, el cumplimiento de las sentencias que obligan a impartir más horas en castellano mediante porcentajes para "avanzar hacia un modelo de trilingüismo" en las escuelas: catalán, castellano e inglés. El conflicto se arrastra desde 2022, cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenó aplicar un 25% de clases en esta lengua y el Govern respondió con una nueva normativa que eliminaba los porcentajes. Esa ley está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse próximamente sobre su validez. El Executiu no ha avanzado cuál será su estrategia si el alto tribunal la tumba, pero los partidos contrarios a los porcentajes preparan una respuesta conjunta ante una posible imposición.