Mazón replica a Illa que la Comunitat Valenciana no vivirá "de rodillas" políticamente

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha replicado este viernes a la propuesta de su homólogo catalán, Salvador Illa, de que ambas comunidades no vivan "de espaldas", que lo que no va a vivir la Comunitat Valenciana es "de rodillas" desde el punto de vista político e institucional. Illa ha hecho un llamamiento en un acto celebrado en València a "superar desconfianzas" entre Catalunya y la Comunitat Valenciana, pues ambos territorios no se pueden "permitir el lujo de vivir de espaldas, desconectados y no establecer una relación estable más allá de los colores" de sus gobiernos.

Preguntado por estas declaraciones en un acto en El Palmar (València), Mazón ha afirmado que si la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España "han decidido vivir de rodillas ante el independentismo que tanto se ríe y se burla" de los valencianos, "desde luego" la Generalitat Valenciana y la Comunitat Valenciana no lo van "a consentir". "El eje Illa-Puigdemont, de reciente creación, no es bueno para la Comunitat Valenciana", ha indicado Mazón, quien ha manifestado que desde el punto de vista institucional, político y del Estatuto los valencianos no van a vivir "de rodillas" porque no son "subalternos de nadie".

Ha afirmado que ya se ha visto cómo quieren repartir los catalanes la quita de la deuda, "para ellos quedarse la mejor parte y ningunear a los demás", y cómo quieren repartir "la tensión inmigratoria con los menores, para ellos no tener ninguna tensión y que los que ya estamos colapsados seamos los perjudicados". Asimismo, ha criticado que el Govern continúe "pagando con dinero público ayudas para que las banderas 'estelades' o las campañas por los Països Catalans sigan ondeando por la Comunitat Valenciana".

Mazón ha indicado finalmente que "contrasta ese mundo virtual en lo institucional y en lo político con la realidad empresarial, que tiene una normalidad de relación comercial" entre Catalunya y la Comunitat Valenciana, pero en lo institucional ha dicho que va a defender el Estatuto, la personalidad y el idioma valencianos.