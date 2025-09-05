Maribel Vilaplana rompe su silencio: "El foco debe estar en las personas que tenían responsabilidades y poder de decisión"

Maribel Vilaplana rompe su silencio. Pasados diez meses de la dana del 29 de octubre, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la tragedia ha remitido una carta abierta en la que da su versión por primera vez en primera persona de lo acontecido aquella tarde y los días posteriores, en los que asegura que vivió una "auténtica pesadilla" que derivó en un ingreso hospitalario.

Uno de los datos relevantes que aporta Vilaplana tiene que ver con la cronología de aquellas horas críticas. La comunicadora retrasa ahora el momento de su salida de El Ventorro, que en un principio ubicó en torno a las 17.40 horas y ahora aplaza a "entre las 18.30 y las 18.45 horas". "En su momento, en medio de la vorágine con que se desencadenaron los hechos, el desconcierto y la presión vivida, no dimensioné la importancia de ese desfase horario inicial que se hizo público".

Y aclara que "con la distancia del tiempo y tras hablarlo con las personas más cercanas, he considerado necesario también este punto".

Vilaplana, como ya hiciera en su primera versión trasladada por una tercera persona en noviembre, no aclara en su carta si abandonó el local el compañía de Mazón o en solitario. La Generalitat ha venido manteniendo que Mazón estuvo en su despacho desde las 18.00 horas y hasta que partió hacia el Cecopi, donde llegó a las 20.28 horas.

Carta Abierta de Maribel Vilaplana

Vilaplana, que asegura que la cita fue "a petición" de Mazón y que este le planteó postularse a la dirección de À Punt, relata que "en un momento determinado de la comida", sin concretar la hora, "el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada". Según el registro de llamadas de Mazón, este momento se ubicaría a partir de las 17,37 horas, cuando el president inicia su relato sobre las conversaciones atendidas en relación a la dana. La periodista mantiene que no preguntó por su contenido y repite que Mazón no le trasladó "ninguna inquietud al respecto".

Cuando abandona el restaurante, entre las 18.30 y las 18.45 horas, la periodista asegura que "no era consciente de la gravedad de lo que estaba sucediendo" en otros puntos de Valencia y que fue una vez llegó a su domicilio cuando empezó "a tomar verdadera dimensión de lo ocurrido".

Fue entonces, siempre según su versión, cuando Vilaplana contacta con Mazón "cuando le fue posible" al jefe del Consell. "Le trasladé mi angustia y también le pedí, de forma muy clara, que por favor mi nombre no saliera", un hecho que la propia Generalitat admitió en noviembre cuando desveló por fin el paradero de Mazón durante esas horas.

La comunicadora admite que fue "un error" intentar taparlo, pero que lo hizo porque consideró "injusto quedar vinculada a un capítulo tan doloroso cuando no había tenido absolutamente nada que ver". "Ese silencio, aunque bienintencionado, alimentó la especulación y desembocó en un acoso brutal", denuncia.

Vilaplana relata la "auténtica pesadilla" que vivió los días posteriores y que derivó en un ingreso hospitalario. "Cuando finalmente se dio a conocer púbicamente que yo era la persona que había estado con el presidente durante aquella comida, mi cabeza estalló. Entré en un shock que me llevó a un ingreso hospitalario". La comunicadora revela también estar en tratamiento psicológico por estrés postraumático, una "terapia dura" que afronta con "esperanza", si bien admite que su salud mental ha quedado "gravemente dañada" por la exposición pública.

La "extremadamente delicada" situación que atravesó tras abandonar el hospital, prosigue, fue la que le llevó a dar explicaciones por boca de terceros, pero ahora ve "necesario hablar en primera persona" para desligarse de la actuación de la Generalitat durante la dana: "Yo no tengo nada que ver en esta historia". Sin concretar nombres, Vilaplana señala que "el foco debe estar donde corresponde: en las personas que aquel día tenían responsabilidades y poder de decisión. Son ellas las que deben dar explicaciones".

Igualmente, asegura haberse "convertido en una diana", víctima del "morbo" y del "machismo rancio". "¿Realmente habría pasado lo mismo si en lugar de una mujer hubiera sido un hombre quien se reunió con el presidente? ¿Se habrían dicho las mismas cosas, con el mismo tono y el mismo juicio? ¿Habría despertado tanto morbo, tanto machismo rancio y tanto prejuicio?", se pregunta.

Ese "enfoque profundamente sexista" dice que "ha servido como cortina de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante: esclarecer las responsabilidades que se derivaron de aquella jornada". "No se puede construir un relato cargado de insinuaciones y morbo para distraer el foco de lo que realmente importa. Es realmente triste y decepcionante, porque no solo me ha hecho daño a mí, sino que ha distorsionado una historia que merece ser abordada con rigor y respeto".