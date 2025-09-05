El fiscal general se reivindica y expresa su confianza en la "verdad" y la justicia ante el Rey y los magistrados que le juzgarán

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha utilizado su intervención este viernes en el acto solemne de apertura del año judicial, en presencia del Rey Felipe VI y las cúpulas de la carrera judicial y fiscal, para reivindicarse y manifestar de forma clara y directa su plena confianza en el Estado del Derecho, la independencia de los jueces y en la "verdad" con respecto a su procesamiento por un delito de revelación de secretos. Parte del público asistente al salón del Pleno, principalmente vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial, aplaudieron al término de su intervención, mientras el resto de los asistentes evitaba hacerlo.

"Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal", ha señalado al arranque de su discurso, para añadir que respeta "todas las opiniones" que pudieran manifestarse al respecto. "Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman -ha añadido seguidamente- . Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad".

En este punto, García Ortiz ha realizado "un humilde llamamiento" para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales. "Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes", ha concluido sobre este asunto.

En esta ocasión, el acto se celebra en un ambiente especialmente tenso dadas que evidencia la existencia de un choque entre los poderes Judicial y Ejecutivo al que se añade el rechazo de buena parte de la carrera a la presencia del propio Álvaro García Ortiz y a la lectura de su discurso en el mismo órgano que prevé sentarle inminentemente en el banquillo.

Con respecto a su asistencia, el fiscal general ha iniciado su discurso señalando que era un "honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país" estar este viernes en el acto formal de apertura de tribunales en el Salón de Plenos del alto tribunal. "Y participar como dispone la ley en la apertura de un nuevo curso judicial en España". Pese a las peticiones para que no asistiera desde Fiscalía General se venía explicando que la presentación de la Memoria en el acto de apertura por parte del fiscal general viene obligada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que García Ortiz no podía renunciar a esta responsabilidad institucional.

A continuación y ante los magistrados, fiscales, vocales del Consejo General del Poder Judicial y representantes políticos, con la representativa ausencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el fiscal general ha pasado a trasladar los datos estadísticos de su Memoria, relativa a 2024. Así, ha destacado que en dicho año se incoaron 1.687.743 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 1,4%. Ha destacado asimismo que los delitos contra la vida y contra la integridad constituyen el 32% del total de diligencias y los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 21%.

Incendios

A lo largo de su intervención, el fiscal general ha recordado que "llevamos semanas sumidos en la desolación provocada por los incendios y por el dolor derivado de la pérdida de vidas humanas". A su juicio, "corresponde al Derecho penal la persecución de quienes, omitiendo las más elementales normas de cuidado o de manera intencionada, han provocado algunos de estos incendios".

García Ortiz señla que es consciente de que "la causalidad de los incendios es un tema muy complejo, complejísimo". que se enfrentan los países de muy diversas maneras

Especial importancia ha dado García Ortiz a la actividad de su departamento frente a la corrupción y la delincuencia organizada. "Es irrefutable la estrecha relación entre ambos fenómenos que, a su vez, se retroalimentan mutuamente", ha manifestado para defender después la importancia del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno de España en septiembre de 2024, que permitió crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para fortalecer la respuesta ante este fenómeno.

Además, ha añadido que lucha contra la delincuencia organizada se vincula también a la labor de la Fiscalía Antidroga: "Lo que en los últimos años podría parecer una amenaza silenciosa para la sociedad va mostrando progresivamente más potencial de daño. Cada vez utiliza más violencia y posee un riesgo real de corrupción, que conduce a una merma en la confianza de las instituciones"

Datos "escalofriantes" de violencia machista

En cuanto a la violencia machista, Gracía Ortiz ha calificado de "escalofriantes" los datos estadísticos. "Las casi 200.000 denuncias por violencia de género en 2024 se suman a las de años anteriores. Es difícil negar una evidencia que acumula 2.840.838 denuncias interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 2004".

Igualmente el fiscal general destacó que 50 mujeres murieron a manos de sus parejas masculinas en el año 2024. "La cifra es muy similar a la arrojada en 2023, año en el que fueron 51 las mujeres asesinadas -añadió- Mayoritariamente, los homicidios y asesinatos machistas tuvieron lugar en días festivos y periodos vacacionales". También subrayó que "especialmente preocupante" fue la situación de los menores hijos e hijas de las víctimas. A ello se suma que 27 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista.

Menores migrantes

Para García Ortiz adquieren también especial relevancia las cuestiones surgidas por el "aumento progresivo de niños y niñas que, sin acompañamiento familiar, estigmatizados y señalados públicamente por algunos sectores sociales y también políticos" que según ha manifestado en su discruso "se encuentran solos frente a un mundo extraño y requieren una atención especial" . Desde su punto de vista, "la respuesta que como sociedad seamos capaces de dar en el presente a niños, niñas y mayores migrantes será el juicio que de todos nosotros hará el futuro".