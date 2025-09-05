13 Diades, 13 diferencias: comparativa entre las manifestaciones de la ANC

El independentismo calienta motores para una nueva Diada que, por segundo año consecutivo, no tendrá representantes del Govern en la tradicional manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) junto con el resto de entidades sobiranistas. Bajo el lema 'Més motius que mai' (Más motivos que nunca), los organizadores han convocado tres marchas simultáneas en Barcelona, Girona y Tarragona.

¿Qué particularidades tuvieron las anteriores? Repasamos las diferencias entre las últimas trece.

2012: Catalunya, nou Estat d'Europa

El 11 de septiembre del 2012 el independentismo rompió todas las previsiones y conjuró a 1,5 millones de personas, según la Guardia Urbana, desde el paseo de Gràcia de Barcelona hasta el Parlament. Ni la manifestación del 1977 para reivindicar el Estatut ni la del 2010 en contra de la sentencia del Constitucional había aunado a esta multitud. El ‘president’ Artur Mas constató que el clamor ciudadano aparcaba el pacto fiscal y, tras la negativa del presidente Mariano Rajoy a negociar, se consumó la ruptura entre ambos. Mas inauguró el debate de política general anunciando elecciones anticipadas y el Parlament aprobó una moción que pedía convocar a la ciudadanía a las urnas para decidir sobre la independencia.

2013: Via Catalana cap a la Independència

Las entidades soberanistas organizaron una cadena humana de 400 kilómetros desde El Pertús hasta Vinarós con 1,6 millones de personas, según el Departament de Interior. Los manifestantes exigieron al Govern la convocatoria de un referéndum con una pregunta clara. CiU y ERC cerraron un acuerdo de gobernabilidad después de las elecciones del 2012 y acordaron celebrar un referéndum en el 2014. Tres meses más tarde, el 12 de diciembre, Mas anunció la consulta para el 9 de noviembre con la doble pregunta: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado?, ¿Quiere que este Estado sea independiente?". Rajoy garantizó en cuestión de minutos que no se iba a celebrar porque era inconstitucional.

2014: Ara és l'hora

A las puertas de la consulta del 9-N, 1,8 millones de personas, según la Guardia Urbana dibujaron una V en Barcelona, llenando la avenida Diagonal y la Gran Vía, en un recorrido de unos 11 kilómetros. La más masiva hasta el momento. "Presidente, ponga las urnas", exigió la entonces presidenta de la ANC, Carme Forcadell a Mas. El 19 de septiembre el Parlament aprobó una ley de consultas y el 27 de septiembre el ‘president’ firmó la convocatoria. Dos días después, el Gobierno presentó recursos de inconstitucionalidad para frenar la consulta y el Constitucional la suspendió. Mas la reconvirtió en un proceso participativo y acudieron 2,3 millones de personas. El sí-sí ganó con un 80,91%. La fiscalía se querelló contra Mas, Ortega y Rigau.

2015: Via lliure a la república catalana

La Diada marcó el inicio de la campaña electoral. Los independentistas se congregaron en la avenida Meridiana, 1,4 millones de personas, según la Guardia Urbana. Un puntero recorrió todos los tramos hasta el parque de la Ciutadella a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora. Mas concurrió a las elecciones como número cuatro pese a ser el candidato de JxSí a la Presidència planteando los comicios como plebiscitarios. Obtuvieron 62 escaños, pero no la mayoría absoluta en la Cámara, para la que requerían sumar los 10 de la CUP. Los anticapitalistas vetaron a Mas y el 9 de enero un pacto in extremis forzó su paso al lado y el ungimiento de Carles Puigdemont en una legislatura prevista por 18 meses.

2016: A punt

La ANC y Òmnium decidieron descentralizar las manifestaciones por varios puntos del territorio: Barcelona, Berga, Lleida, Salt y Tarragona. La participación fue de 875.000 personas, notablemente menos que en anteriores ocasiones. Puigdemont fue el primer ‘president’ en participar en un Onze de Setembre y lo hizo cargando contra el Estado por la falta de diálogo. Dos semanas después, Puigdemont se sometió a una moción de confianza porque la CUP rechazó apoyar sus presupuestos. Anunció que convocaría un referéndum que se celebraría en el 2017, acordado o no con el Gobierno. Los anticapitalistas aprobaron entonces las cuentas y salvaron la continuidad de Puigdemont. En junio anunció la fecha y la pregunta de la consulta.

2017: La Diada del Sí

El independentismo se recuperó en las calles a las puertas del referéndum del 1 de octubre pero no logró sus mejores cifras en pleno choque con el Estado. Cerca de 1 millón de personas, según la Guardia Urbana, salieron a la calle al grito de "Votaremos" en la capital catalana. Las entidades soberanistas dieron por proclamada la desconexión y cargaron contra los tribunales ante quienes se declararon "insumisos". La Diada tuvo lugar pocos días después de la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament y de las quejas de la oposición por las maniobras independentistas en la Cámara catalana. "Las urnas unen, no dividen, porque en las urnas caben todos", espetó Puigdemont en su discurso el 10 de septiembre.

2018: Fem la república catalana

Después del referéndum, de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la marcha de Puigdemont y el encarcelamiento de otros ‘exconsellers’, la ANC y Ómnium organizaron una marcha en la Diagonal de Barcelona, de Palau Reial a Glòries, en la que un millón de personas lucieron camisetas de color coral fluorescente en homenaje a las bridas que sellaban las urnas del 1-O. Fue una jornada de excepción por la convulsión política y la desorientación soberanista con la declaración frustrada de independencia. La ANC presionó para que el ‘president’ Quim Torra aplicara el "mandato" del 1-O. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encaró su primera Diada en el cargo ofreciendo "ley y diálogo".

2019: Objectiu independència

El siguiente Onze de Setembre fue el menos multitudinario en las calles desde el 2012. Unas 600.000 personas, según la Guardia Urbana, se citaron en la plaza España de Barcelona y en los aledaños para pedir unidad política al independentismo. El desánimo, a las puertas de la sentencia del ‘procés’, que se dictaría el 14 de octubre, se notó en los discursos y entre la marea humana. Los manifestantes pidieron la absolución de los independentistas y reivindicaron el derecho a la autodeterminación, pero la ANC acusó a JxCat y ERC de obstruir la independencia al haber renunciado a la vía unilateral a la que la entidad soberanista se sigue aferrando. La falta de objetivos a corto plazo dejó una Diada poco eufórica.

Barcelona 11/09/2020 Política.Diada davant UB, concentración independentista frente a la unversidad de Barcelona.AUTOR: MANU MITRU / Manu Mitru

2020: Dret a ser independents

Si la Diada de 2019 fue poco eufórica, aún lo fue menos la de 2020, completamente aguada por la crisis del covid-19. La ANC tuvo que apostar por actos de pequeño formato, descentralizados y garantizando la distancia de seguridad entre asistentes. Pero no solo fue una Diada fría por la situación epidemiológica, también por la distancia (no solo física) entre los partidos independentistas. La crisis del coronavirus frenó la convocatoria de elecciones anunciada por Quim Torra tras ser suspendido como diputado, pero los roces no cesaron a lo largo del confinamiento. La Diada se celebró en vísperas de que se confirmara la inhabilitación -y marcha- de Torra. Sin embargo, a pesar de todos estos condicionantes, se llegaron a congregar 60.000 independentistas bajo el lema 'el deber de construir un futuro mejor, el derecho a ser independientes'.

Barcelona 11/09/2021 Manifestación diada 11S 11-S 11 de setembre Foto de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu

2021: Lluitem i guanyem la independencia

A pesar de haber muchas menos restricciones que en 2020, la Diada de 2021 aún siguió marcada por la pandemia. Fue la primera movilización en marcha desde que estalló la pandemia pero, aunque consiguió congregar a más de 100.000 personas -según la Guàrdia Urbana-, quedó muy lejos de los registros prepandémicos. Una desmovilización que contrastó con los resultados de las elecciones del 14 de febrero, cuando el independentismo superó por primera vez el 52% del voto, aunque con una baja participación. También fue la primera Diada del 'president' Pere Aragonès y donde participaron los líderes independentistas ya indultados. Bajo el lema 'luchemos y ganemos la independencia', la manifestación transcurrió desde la plaza Urquinaona hasta el Parlament.

Barcelona 06-09-2022 Política. Diada, manifestación de la ANC del Paralel Paralelo hasta la Estació de França. Zona: Paseig de Colón. AUTOR: MANU MITRU. / MANU MITRU

2022: Tornem-hi per vèncer

En 2022 ya se había normalizado del todo la situación epidémica, pero no la desunión de los partidos. De hecho, empeoró. Por primera vez, ERC no asistió a la manifestación al considerar que se trataba de una convocatoria contra el ejecutivo de Pere Aragonès. Fue la antesala y, en parte el caldo de cultivo, del estallido de la crisis de govern que terminó con la salida de Junts. La manifestación empezó en la avenida Paral·lel, pasando por la plaza Colón y el edificio de Capitania, y terminó delante la Estació de França, a los aledaños del Parlament. Según la Guàrdia Urbana, consiguió congregar hasta 150.000 personas.

2023: Via Fora!

La duodécima manifestación desde el inicio del 'procés' independentista estuvo marcada por las negociaciones de ERC y Junts con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, y con la amnistía en el centro del debate. A pesar de que la desunión entre independentistas seguía siendo palmaria, a diferencia del año anterior, el 'president' Pere Aragonès y su partido, Esquerra, volvieron a asistir a la convocatoria de la ANC. En esta ocasión la marcha salió de cuatro puntos de Barcelona: la Ciutat de la Justícia, la Escola Proa, la Estació de Sants y el edificio de Hacienda, para acabar todos en Plaça Espanya.

2024: Tornem als carrers

La Diada de 2024 pasó a la historia como la primera de la era del 'post-procés'. Tras más de una década de presidents independentistas al frente de la Generalitat, Salvador Illa se estrenó como jefe del Govern con una imagen inédita desde 2012: ningún representante del Executiu acompañó la manifestación. Para mostrar el máximo músculo desde la sociedad civil, la ANC convocó el acto de manera conjunta con el resto de entidades independentistas: Òmnium, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical y el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN). También se recuperó el formato de 2016 para ofrecer un formato descentralizado en Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa. En Barcelona, la manifestación empezó en Estació de França y se dirigió hasta el Arc de Triomf.