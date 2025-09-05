Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apertura del año judicial hoy, en directo: última hora sobre la asistencia del fiscal general, Felipe VI, Feijóo y Pedro Sánchez

La ofensiva de Sánchez contra los jueces que cercan al Gobierno tensa la apertura del año judicial más atípico

Los vocales conservadores del CGPJ piden que el fiscal general no acuda a la apertura del año judicial y se cambie de sitio a Bolaños

Sánchez y García Ortiz. / ACN

Madrid
El Rey preside este viernes el acto de apertura del año judicial con todas las miradas puestas en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado y cuya presencia rechaza el bloque conservador del CGPJ y una parte de la judicatura, y se prevé un clima aún más tenso tras las recientes críticas de Pedro Sánchez a algunos jueces.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora y noticias de la apertura del año judicial.

Sigue en directo el desayuno informativo de Salvador Illa desde València

Desayuno informativo con Salvador Illa en València, en directo

La defensa de la ayudante de Begoña Gómez denuncia una nueva manipulación del juez Peinado

El PP catalán critica las políticas en educación de Illa y lanza una campaña a favor del trilingüismo y la concertada

DIRECTO AÑO JUDICIAL | La presencia del fiscal general y la ausencia de Feijóo caldean el año judicial más tenso

El fiscal general desoye las críticas y acude a la apertura judicial en pleno choque entre poderes

El juez Marchena analizará el recurso contra la condena por el patrimonio de Rato, que insiste en acusar a Montoro

Un exmagistrado del Supremo ridiculiza a personas trans durante un acto de Vox en el Congreso: “Me llamo Francisca Javiera”

