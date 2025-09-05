En Directo
Apertura del año judicial hoy, en directo: última hora sobre la asistencia del fiscal general, Felipe VI, Feijóo y Pedro Sánchez
La ofensiva de Sánchez contra los jueces que cercan al Gobierno tensa la apertura del año judicial más atípico
Los vocales conservadores del CGPJ piden que el fiscal general no acuda a la apertura del año judicial y se cambie de sitio a Bolaños
Cristina GallardoCristina Gallardo
Redactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.
Ángeles VázquezÁngeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales desde 1996. Primero en Europa Press, donde fui jefa de la sección de tribunales hasta que me incorporé a 'Público'. El cierre de su edición en papel me llevó a pasar al 'otro lado' e incorporarme a prensa del Ministerio de Justicia. Acabada esa etapa colaboré con el 'Ara' hasta que me incorporé a la redacción de 'El Mundo'. Llegué a 'El Periódico' en 2016 y desde entonces vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Iván GilIván Gil
Periodista
Me encargo de cubrir la información política sobre el PSOE y el Gobierno en EL PERIÓDICO. Antes estuve doce años en El Confidencial y comencé haciendo información local en Galicia, en los diarios Faro de Vigo y La Región. Como analista político he participado en diversos medios y actualmente lo hago de forma habitual en la TVG.
El Rey preside este viernes el acto de apertura del año judicial con todas las miradas puestas en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado y cuya presencia rechaza el bloque conservador del CGPJ y una parte de la judicatura, y se prevé un clima aún más tenso tras las recientes críticas de Pedro Sánchez a algunos jueces.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora y noticias de la apertura del año judicial.
La presencia del fiscal general y la ausencia de Feijóo caldean el año judicial más tenso
Felipe VI preside este viernes uno de los actos de apertura del año judicial más tensos que se recuerdan, con un relevante sector de la judicatura reclamando públicamente al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que no asista por estar procesado, y con la ausencia, por este motivo, de Alberto Núñez Feijóo. Resulta que la foto que muchos quieren evitar en parte ya se ha producido, pues ayer el rey recibió a García Ortiz, quien le hizo entrega de la 'Memoria anual de la Fiscalía', como este jueves hará con el presidente del Gobierno en la Moncloa, cuyas palabras criticando a algunos jueces han añadido más tensión al acto del año judicial. Como en las últimas ocasiones, el acto más significativo del año en los tribunales españoles no estará exento de polémica, esta vez con dos focos: lo que diga el fiscal general del Estado en el Supremo, donde previsiblemente será juzgado en los próximos meses, y lo que diga la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en defensa de la independencia judicial.
Encuentro polémico entre Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le ha hecho entrega de la memoria anual de la fiscalía, en plena polémica por la presencia del fiscal en el acto de apertura del Año Judicial que se celebra el viernes en el Tribunal Supremo. El encuentro entre Sánchez y García Ortiz, del que no ha trascendido más información, se produce la víspera de la tensa apertura del año judicial, con un relevante sector de la judicatura reclamando públicamente a García Ortiz que no asista por estar procesado y con la ausencia, por este motivo, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El acto solemne y protocolario se celebrará en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede acoger en los próximos meses la previsible vista oral contra García Ortiz. Está previsto que el fiscal intervenga ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado.
El PP exige a Bruselas "contundencia" ante los últimos "ataques" de Sánchez contra los jueces
La secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat, pidió este jueves a la Comisión Europa "contundencia" ante las nuevas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que acusó a una "minoría" de jueces españoles de "hacer política". El PP considera que las últimas afirmaciones de Sánchez, "vertidas en la televisión pública en horario de máxima audiencia", contribuyen a "desprestigiar a la judicatura y, por tanto, al sistema democrático". Además, Montserrat remarcó que se suman a "una larga serie" de críticas contra el Poder Judicial de diferentes miembros del Gobierno que "constituyen un ataque frontal a la independencia de los jueces y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones".
Sánchez recibe a García Ortiz en plena polémica por la apertura del Año Judicial
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le ha hecho entrega de la memoria anual de la fiscalía, en plena polémica por la presencia del fiscal en el acto de apertura del Año Judicial que se celebra el viernes en el Tribunal Supremo. Fuentes de Moncloa han informado de que el encuentro, que estaba previsto para esta tarde, se ha producido en torno a las 12.30 de la mañana después de que el viaje que el mandatario tenía a París fuera cancelado por una avería en el avión oficial. El objetivo de la reunión ha sido la entrega del fiscal a Sánchez de la memoria anual de la fiscalía general del Estado, que ya se la entregó el miércoles al rey Felipe VI. El encuentro se ha adelantado después de que el avión oficial en el que viajaba Sánchez a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania sufriera una avería a mitad de camino que le ha obligado a regresar a Madrid. El Ejecutivo ha informado de este problema en el avión que impedirá a Sánchez estar presente físicamente este jueves en esa reunión de líderes en apoyo a Ucrania, aunque participará en el encuentro por videoconferencia. El encuentro entre Sánchez y García Ortiz, del que no ha trascendido más información, se produce la víspera de la tensa apertura del año judicial, con un relevante sector de la judicatura reclamando públicamente a García Ortiz que no asista por estar procesado y con la ausencia, por este motivo, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Illa, ante la ausencia del PP en el inicio del año judicial: "Las instituciones son comunes, de todos"
El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha referido este jueves a la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no acudir al acto de apertura del año judicial, y ha afeado: "Las instituciones son comunes, de todos", ha afirmado, en referencia a la decisión del presidente popular. Lo ha dicho en su intervención en unas jornadas parlamentarias del grupo de PSC-Units en el Parlament en Girona, junto a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el presidente del grupo parlamentario, Ferran Pedret. "No podemos desmontar las instituciones, ni podemos desprestigiar a las instituciones. Hoy hay una muestra de ello. Se inicia el año judicial, y empezamos con 'que si voy, que si no voy...'. No, las instituciones están por encima de todo el mundo", ha sostenido Illa.
El vocal del CGPJ designado a propuesta del PSOE Carlos Hugo Preciado critica el "debate partidista"
El vocal del CGPJ designado a propuesta del PSOE Carlos Hugo Preciado se desmarca de sus compañeros del sector progresista y expresa su malestar "por no ser institucionalmente correcto" que este órgano entre en el debate partidista. Recuerda que ayer mismo el Rey recibió con absoluta normalidad al fiscal general del Estado y que el Consejo debería seguir ese ejemplo de normalidad institucional," huyendo de toda instrumentalización política de la institución".
IU y Compromís cargan contra el bloque conservador en el CGPJ por tratar de "reventar" la apertura del Año Judicial
IU y Compromís han criticado la posición del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras pedir a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que actúe contra la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la apertura del año judicial. En este sentido, achacan a estos vocales del órgano de gobierno de los jueces tratar de hacer política al tratar de "reventar" este acto institucional, con presencia del Rey Felipe VI y "todo".
Cristina Gallardo
Los vocales progresistas del CGPJ lanzan un mensaje de "tranquilidad y de normalidad institucional
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han respondido a la exigencia que han realizado sus compañeros conservadores para que se inste la no participación del fiscal general del Estado en el acto de apertura de tribunales de este viernes y se cambie la ubicación de Félix Bolaños en el acto. En su comunicado, transmiten un mensaje de "tranquilidad y de normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa" y recuerdan que la presencia del ministro de Justicia en estrados (junto a los magistrados) es una "costumbre constitucionalidad consolidada propia de su posición institucional".
Iván Gil
El Gobierno carga contra ausencia de Feijóo en la apertura del año nuevo judicial por “desconsideración” a las instituciones
El plante del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a la apertura del año nuevo judicial en protesta por la presencia de un fiscal general procesado es para el Gobierno un acto de falta de respeto istitucional. “Una grave desconsideración al Rey, al TS, al FGE, al CGPJ y a la carrera judicial y fiscal al completo”, ha cargado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a través de la red social X. Según ha afeado el titular de Justicia, “respetar las instituciones democráticas es fundamental en un Estado de Derecho”.
Cristina Gallardo
Los vocales conservadores del CGPJ piden que el fiscal general no acuda y se cambie de sitio a Bolaños
La celebración este viernes en el Tribunal Supremo del acto solemne de apertura de tribunales en presencia de Felipe VI se espera especialmente tensa. La presencia del fiscal general del Estado, tras haber sido procesado por este órgano, ha movilizado a la carrera judicial y fiscal y también al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. Sus diez vocales han dirigido una carta a su presidenta, Isabel Perelló, solicitando que traslade Álvaro García Ortiz "la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias". Lee aquí el texto completo.
