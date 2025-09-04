El Supremo pide nuevos datos al PSOE, al Congreso y a Navarra para que la UCO complete sus informes sobre Cerdán y Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil necesita más datos para poder realizar los informes de patrimonio que el Tribunal Supremo le ha encargado sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos. En concreto, quiere profundizar en la información de la que dispone sobre los pagos y donaciones que les realizó el partido socialista, para lo que considera imprescindible examinar también las cuentas de quien fue el principal asesor del exministro, Koldo García, su exesposa y su hermano. La petición ha llevado al alto tribunal a dirigirse de nuevo al partido, el Congreso, el Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagros, donde residía el expolítico socialista, para que la aporten "en el plazo más breve posible".

Lo más llamativo de la petición de nuevos datos realizada por el Instituto Armado es que para profundizar en el patrimonio de Ábalos, el juez Leopoldo Puente ha reclamado al Partido Socialista Obrero Español, cuyo requerimiento no debe superar los siete días, que "le informe de manera detallada de todas las operaciones relativas a cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos, pagos de servicios, retribuciones u otros abonos, que pudiera haber recibido o entregado" a o de Koldo García Izaguirre, su exesposa Patricia y su hermano Joseba desde el año 2014. La explicación es que "conforme resulta de lo hasta ahora actuado, ambos pudieran haber tenido cierta intervención con respecto a pagos o cobros efectuados por cuenta u orden de Koldo García".

El magistrado destaca que de lo actuado se ha puesto "de manifiesto la existencia de frecuentes vínculos entre los patrimonios" entre Koldo García y Ábalos. Señala que este mismo "ha venido a reconocer en las diferentes declaraciones prestadas en el procedimiento, que era su asesor quien abonaba con su propio patrimonio gastos que a aquel correspondían (ciertos gastos de viaje, el alquiler de una vivienda en la localidad de Marbella de la que habría disfrutado Ábalos con su familia, etc.), con independencia de asegurar" el exministro, que "después él mismo reintegraba a su asesor dichos gastos.

Según la resolución, se ha detectado que Koldo García Izaguirre "habría recibido determinados ingresos, que aparentemente proceden del PSOE, sin que se conozca en este momento la naturaleza y eventual extensión de dichos pagos. Se trata, en concreto, de sendos abonos por importes de 1.435 y 2.542 euros, con fechas valor del 28 de mayo de 2018 y 5 de septiembre de 2019". El magistrado quiere saber si estos ingresos se corresponden con pagos que se realizaban a Ábalos.

En el caso de Santos Cerdán, la resolución explica que tras el análisis de la información remitida sobre Santos Cerdán por la Agencia Tributaria aparece que Cerdán cobró 543.656 euros procedentes del Congreso de los Diputados por diferentes conceptos entre los años 2014 a 2024, pero al analizar sus cuentas se ha detectado que "la cantidad entregada directamente por la Cámara es mucho menor, lo que permite suponer que el resto le habrá sido entregado por intermedio de otra cuenta, tal vez la del grupo parlamentario que formaba parte".

Además "habría efectuado donaciones al Partido Socialista Obrero Español por importe de 32.194 euros, siendo que, a partir de la información bancaria recabada, únicamente constan" salidas "de sus cuentas por este concepto por importe de 5.700 euros".

Para que la información sea completa el magistrado precisa que se "deberá precisar cada una de las operaciones realizadas, con indicación de su fecha, método de pago o abono empleado, cuenta bancaria de origen y destino, junto al concepto o comentario consignado, así como cualquier otro dato adicional que pudiera constar en relación con dichas operaciones económicas".

En el caso de Cerdán, además, se solicita la cantidad cobrada por el exdiputado tanto en el Congreso entre 2014 y 2024, como diputado y en el Parlamento navarro entre 2014 y 2017, así como en el Ayuntamiento de Milagros, en el que reside y en el que fue concejal en 2015.