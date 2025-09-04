Illa reafirma su voluntad de mantener el diálogo y la pluralidad en el arranque del curso político del PSC

"El mundo está cambiando. En este contexto, más que nunca, hay que hacer política". Con estas palabras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado su discurso de clausura de las Jornadas de Trabajo del Grupo Parlamentario Socialistas y Units per Avançar. Estas se han celebrado entre ayer y hoy en Girona, y han tenido como objetivo "reforzar la coordinación política interna y estratégica del grupo parlamentario, así como con el Govern", abordando temas como el reto de la educación en Catalunya o la seguridad, entre otras cuestiones, a través de sesiones de trabajo.

El genocidio de Gaza o la guerra de aranceles que se ha vivido recientemente entre la Unión Europea y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son algunos de los ejemplos que ha señalado Illa para ilustrar los cambios en el contexto socioeconómico actual, que, a su juicio, generan la necesidad de "hacer llegar la política a todas partes", y de una manera concreta. En este sentido, el president catalán ha remarcado la importancia de las instituciones: "No podemos desmantelarlas ni desprestigiarlas. La gente debe tener presente que son de todos".

A su vez, la confianza hacia estas debe verse reforzada por "una legislación que sea solvente", preguntándose "no cuántas leyes hemos hecho, sino cuáles han sido buenas". Esto también implica "diagnosticar bien" el contexto, algo que requiere "tiempo, análisis y estudio" y "mantener un contacto directo con la realidad. Tenemos que recibir a la gente y salir a verla, saber cuáles son las inquietudes de la ciudadanía". Sobre todo, sin embargo, el president ha puesto el foco en asumir responsabilidades, tanto para bien como para mal, y ha aprovechado para reprochar que algunos presidentes autonómicos quieran tener competencias pero luego "se escondan detrás de la mesa" cuando hay problemas. "Lo vimos con el apagón y lo hemos visto con la gestión de los incendios", ha dicho Illa.

En todo caso, el president ha reafirmado la intención de "dialogar y ser generosos" con los otros agentes políticos implicados en la gestión de Catalunya, para que "la pluralidad quede representada" y se pueda llegar a un "diálogo constructivo con puntos en común". Esto también debe ir acompañado de "un buen lenguaje y buenas formas", y de un discurso marcado por la "valentía". "Tenemos que decir las cosas tal como son", reafirma Illa, y pone como ejemplo la financiación autonómica que, afirma, "se debe mejorar".