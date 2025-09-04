Salvador Illa y el alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, entregan las llaves de 21 viviendas de alquiler social en el municipio

El alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, y Salvador Illa han hecho entrega de las llaves de las nuevas viviendas de alquiler social del municipio del Baix Empordà, una actuación destinada a facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias a unos precios asequibles. El proyecto ha tenido un coste de más de 2 millones de euros, de los cuales 900.000 han sido financiados por el Institut Català de Finances, y ha permitido rehabilitar un edificio ubicado en las calles de Enric Lluís Roura y de la Sala de Calonge, con 28 pisos, 30 aparcamientos y 23 trasteros. De estos, 21 se han entregado ya a sus adjudicatarios esta mañana en el salón de plenos de Calonge.

Las viviendas se dividen en unas destinadas a unidades familiares jóvenes (de 30 a 45 años) y otras a la ayuda de emancipación de jóvenes (de 18 a 29 años). En el primer caso, los pisos tienen dos o tres habitaciones, oscilan entre los 52 y los 89 metros cuadrados de superficie útil y tendrán un precio que va de los 426,77 € a los 691,61 € mensuales. Los de emancipación de los jóvenes van de los 40 a los 56 metros cuadrados, con un alquiler de entre 346,66 € y 455,49 €. Además, también hay dos pisos tutelados para personas que puedan vivir en comunidad pero que no se puedan valer por sí solas y cinco pisos tutelados destinados a gente mayor (de más de 65 años).

La entrega de las llaves

Durante el acto de entrega, el alcalde Jordi Soler ha intervenido, en primer lugar, y ha sido muy claro con la necesidad de actuar para retener población joven en el municipio. "En un pueblo de costa como el nuestro nos vemos obligados a hacer medidas para que los jóvenes no se marchen", ha explicado. Además, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha cedido tres solares más para futuros pisos de alquiler social, con el objetivo de continuar garantizando la estancia de los jóvenes en Calonge. De la misma manera, ha querido agradecer a Salvador Illa y a su gobierno el hecho de haber cumplido con lo que pactaron desde octubre.

A continuación, Illa y Soler han ido haciendo entrega una por una de las llaves de los pisos a los adjudicatarios presentes. Para concluir, el presidente de la Generalitat ha querido felicitar a los nuevos adjudicatarios, recalcando que gracias a este paso pueden hacer "su proyecto de vida en Calonge", y ha reconocido el "muy buen trabajo hecho por el Ayuntamiento". Illa también ha querido mostrar su agradecimiento a la Diputación de Girona, aunque remarcar que "el mérito hoy es del Ayuntamiento". No obstante, ha admitido que no ha habido vivienda para las 56 solicitudes, pero ha asegurado que "vendrán de nuevas en el futuro" refiriéndose a los solares que se destinarán a la misma causa.